Forum One: Vier Unternehmenspräsentationen vom 8. November 2024

Im Rahmen der diesjährigen Konferenz Forum One in München, die am 7. und 8. November 2024 stattfand, gab es wieder zahlreiche Bergbauunternehmen, die sich mit ihren Präsentationen genauer vorgestellt haben. Am 8. November präsentierten sich GoldMining Inc. GoldMining Inc. fokussiert sich auf den Kauf und die Erschließung von in Nord- und Südamerika gelegenen Goldprojekten. Heute besitzt das Unternehmen ein diverses Portfolio aus Gold- sowie Gold-Kupfer-Projekten, die sich in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru befinden. Außerdem hält GoldMining derzeit 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp, 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. und 26,7 Millionen Aktien von NevGold Corp..Peter Behncke ist seit November 2020 bei Gold Royalty tätig und unterstützte maßgeblich bei Fusionen und Übernahmen. Er besitzt Expertenwissen in den Bereichen Metalle und Bergbau, Unternehmensentwicklung sowie Investor Relations. Zuvor war er als Senior M&A Consultant bei KPMG LLP tätig.GR Silver Mining ist in Kanada ansässig und konzentriert sich auf das Gebiet Mexiko. Es besitzt eigene Liegenschaften am östlichen Rand des Rosario-Bergbaudistrikts im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa. Es besitzt 100% des Projekts Plomosas sowie der ehemaligen Untertagemine Plomosas.Marcio Fonseca ist seit 30 Jahren im Bergbaufinanzbereich sowie Exploration, Projektentwicklung und dem Management öffentlicher Unternehmen tätig. Er ist President und COO von GR Silver Mining. Seine Erfahrungen umfassen zahlreiche Länder und Projekte, wobei er zudem in leitenden Positionen bei Vale und Phelps Dodge tätig war.Gold Royalty Corp. ist eine Royalty-Gesellschaft, die sich auf Gold spezialisiert hat. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, in qualitative Bergbauunternehmen zu investieren und ein diverses Portfolio aufzubauen. Aktuell besteht dieses Portfolio hauptsächlich auf Netto-Schmelz-Royalties von Goldgebieten in Nord- und Südamerika.Seit August 2020 ist David Garofalo CEO, President und Chairman des Board of Directors von Gold Royalty Corp. Garofalo hatte mehrere Führungspositionen innerhalb der letzten 30 Jahre inne und war CEP von Goldcorp Inc. Davor war er von 210 bis 2015 bereits CEO, President und Director von Hudbay Minerals Inc.Skyharbour Resources nimmt an 29 Projekten teil und besitzt ein Portfolio aus mehreren Uranprojekten im kanadischen Athabasca-Becken. Außerdem kaufte das Unternehmen das Moore-Uranprojekt, das sich im fortgeschrittenen Stadium befindet. In der Nähe befindet sich das Russell-Lake-Uranprojekt, bei dem Skyharbour mit seinem Joint-Venture-Partner Rio Tinto zusammenarbeitet.Jordan Trimble hat bereits mehrere Positionen innerhalb der Rohstoffbranche bekleidet und ist President, CEO und Director von Skyharbour Resources. Dabei konzentriert er sich auf die Bereiche Management und Unternehmensentwicklung. Trimble hat bereits mehrere Unternehmen gegründet und wird häufig zu Rohstoff- und Bergbaukonferenzen als Sprecher eingeladen.