Marcio Fonseca: Eine große Silberressource in Mexiko!

Im Zusammenhang mit unserer Veranstaltung Forum ONE am 7. und 8. November sprach Jan Kneist mit President und COO von GR Silver Mining Ltd. Marcio Fonseca. Das sich im Unternehmensbesitz befindliche Projekt Plomosas gilt als eines der attraktivsten Gebiete in Mexiko. Bereits jetzt verfügt GR Silver über mehr als 100 Millionen Unzen Silberäquivalent in den angezeigten und abgeleiteten Kategorien.Marcio Fonseca ist bereits seit 30 Jahren im Bergbau- und Explorationsbereich sowie bei der Projektentwicklung und dem Management öffentlicher Unternehmen tätig. Seinen Master of Science erhielt er von der University of London, sein Diplom erhielt er vom Imperial College (UK)-Royal School of Mines. Fonseca hat bereits mehrfach Erfahrungen in anderen Ländern und bei der Erschließung von Rohstoffvorkommen gemacht.Das Plomosas-Projekt befindet sich zu 100% im Besitz von GR Silver und umfasst zudem die ehemalige Untertagemine Plomosas. Mit den neusten Entdeckungen ist das Unternehmen gut für eine Erweiterung der Ressourcen bei Plomosas positioniert.© Redaktion GoldSeiten.de