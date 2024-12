Nicola Mining: Aktueller Stand der Explorations- und Betriebstätigkeiten

VANCOUVER, 4. Dezember 2024 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (OTCQB: HUSIF) (das Unternehmen oder Nicola) hat die Bohrungen (insgesamt 14 Bohrlöcher über 4.872 m) abgeschlossen und freut sich, aktuelle Informationen zu seinem Bohrexplorationsprogramm 2024 (das Programm 2024) Nähere Informationen zum Programm 2024 entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 3. Juli 2024. auf seinem Kupferprojekt New Craigmont in der Nähe von Merritt (B.C.) bekannt zu geben.Die erste Phase des Programms 2024 auf dem Ziel West Craigmont-WP, das zuvor noch nie Gegenstand von Bohrungen war, umfasste insgesamt rund 1.829,70 Bohrmeter und die ersten Ergebnisse wurden im Betriebs- und Explorations-Update vom 30. August 2024 bekannt gegeben. Die zweite Phase konzentrierte sich auf die unerkundeten Zonen MARB-CAS, die beide einen Durchmesser von etwa 3,5 km aufweisen. Die Bohrungen zielten darauf ab, einen unterirdischen geologischen Rahmen zu entwickeln und das Mineralisierungspotenzial unterhalb der beiden kleinen mineralisierten Ausbisse - einer in der Zone MARB und einer in der Zone CAS - zu bewerten. Im Rahmen der dritten Phase wurden Stepout-Bohrungen von den Zonen MARB-CAS in Richtung der Zone Embayment absolviert, um zu prüfen, ob sich die Mineralisierung fortsetzt (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77694/NICOLA_041224_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Ansatzpunkte der Bohrungen im Rahmen der Kampagne 2024 auf dem Projekt New Craigmont.Das Unternehmen ist dabei, die Teilung des Bohrkerns abzuschließen, welcher dann zur beschleunigten Analyse an ein zertifiziertes Labor überstellt wird. Das Unternehmen freut sich darauf, die Gehalte nach Erhalt der Ergebnisse im Rahmen einer Pressemeldung bekannt zu geben.Das Unternehmen freut sich ferner mitzuteilen, dass es in seinem Namen und im Namen von High Range Exploration Ltd. eine Anzahlung in Höhe von 137.700,00 $ für ein Notice of Work and Reclamation Programm (in etwa: Ankündigung eines Arbeits- und Sanierungsprogramms) auf dem Gold-/Silberprojekt Dominion Creek (Dominion) geleistet hat. Die Lagerstätte ist ein wichtiger Faktor für die Erwirkung der endgültigen Genehmigung und die Durchführung einer Massenprobenahme im Jahr 2025. Nicola besitzt eine 75%ige wirtschaftliche Beteiligung an Dominion und plant den Beginn einer Massenprobenahme, die in seiner Aufbereitungsanlage Merritt verarbeitet werden soll.Zudem gibt Nicola unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 14. November 2024 bekannt, dass das Unternehmen seine Flow-Through-Privatplatzierung (die Platzierung) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Platzierung hat es insgesamt 1.641.790 Stammaktien (jede eine Aktie) des Unternehmens zum Preis von 0,335 $ pro Aktie verkauft und damit einen Bruttoerlös von 550.000 $ erzielt.Die Aktien werden gemäß dem Income Tax Act (Kanada) und in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange auf Flow-Through-Basis begeben. Das Unternehmen zahlte in Verbindung mit der Platzierung insgesamt 38.500 $ an einen bezugsberechtigten Vermittler.Der gesamte Bruttoerlös aus der Platzierung wird voraussichtlich für weitere Untersuchungen verwendet, die auf dem Programm 2024 aufbauen werden. Alle im Zusammenhang mit der Platzierung begebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.Peter Espig, CEO und Direktor des Unternehmens, zeichnete insgesamt 44.776 Aktien im Rahmen der Platzierung, was eine Transaktion mit einer verbundenen Partei im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) darstellt. Die Ausgabe von Aktien an Herrn Espig ist aufgrund der in Abschnitt 5.5(b) und Abschnitt 5.7(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen bezüglich der Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, da die Aktien nicht an einem in MI 61-101 genannten Markt notiert sind bzw. da der Marktwert der Gegenleistung für die an Herrn Espig zu begebenden Aktien nicht 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.Keine der im Zusammenhang mit dem Angebot verkauften Wertpapiere werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert, und keine dieser Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.5641183 Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, die 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.Für das Board of DirectorsPeter EspigPeter Espig, CEO & DirektorKontaktperson: Peter EspigTel: (778) 385-1213E-Mail: info@nicolamining.comURL: www.nicolamining.comZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne des geltenden kanadischen Rechts. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: glaubt, erwartet, nimmt an, beabsichtigt, schätzt, plant, kann, sollte, würde, wird, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen zu Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Orientierungen in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf den Beginn einer Massenprobenahme, die in der Aufbereitungsanlage Merrit verarbeitet werden wird, die Erwartungen des Managements in Bezug auf die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung und allgemeine Aussagen in Bezug auf die erwarteten Strategien und Geschäftspläne des Unternehmens für die Zukunft. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Annahme, dass die Fundamentaldaten des Marktes die Rentabilität der Bergbauexploration unterstützen werden; den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zustimmungen in Zusammenhang mit der zukünftigen Exploration seiner Konzessionsgebiete sowie gegebenenfalls in Zusammenhang mit der Platzierung; die Verfügbarkeit der für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens erforderlichen Finanzmittel sowie die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und die Fähigkeit, dieses zu halten und anzuwerben. Andere Faktoren können sich ebenfalls nachteilig auf die zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens auswirken, einschließlich der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, zukünftiger Mineralpreise, Änderungen auf den Finanzmärkten und bei der Nachfrage nach Mineralen, Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Mineralexplorationsbranche auswirken, sowie jener Risiken und Ungewissheiten, die in den jährlichen und vierteljährlichen Lageberichten (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens sowie in anderen vom Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben sind. Der anhaltende Arbeitskräftemangel, der Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima und die Konflikte in der Ukraine und in Palästina und den umliegenden Regionen sind einige weitere Faktoren, die sich auf die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen auswirken und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die operative Leistung, die finanzielle Lage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens auswirken kann. In ihrer Gesamtheit stellen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken dar, die derzeit unbeschreiblich und unermesslich sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welchen Nutzen das Unternehmen aus ihnen ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, und werden dementsprechend davor gewarnt, sich aufgrund der diesen Aussagen inhärenten Unsicherheiten vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!