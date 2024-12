Fortuna Mining: Fortschritte bei seinem Aktienrückkaufprogramm

Vancouver, 3. Dezember 2024 - Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im vierten Quartal bis Freitag, den 29. November 2024 im Rahmen des normalen Emittentenangebots (NCIB) des Unternehmens insgesamt 6.402.640 Stammaktien auf dem freien Markt der New York Stock Exchange zurückgekauft hat. Die Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 4,77 $ pro Stammaktie für einen Bruttobetrag von insgesamt 30.529.066 $ ohne Maklerprovisionen zurückgekauft; diese Aktien werden eingezogen. Bis heute hat das Unternehmen 41,88 Prozent der 15.287.201 Aktien zurückgekauft, zu deren Rückkauf es im Rahmen des NCIB berechtigt ist (siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 30. April 2024).Jorge A. Ganoza, Chief Executive Officer von Fortuna, kommentierte: Mit einem Rekordgewinn im dritten Quartal und einer starken Generierung von freiem Cashflow, unterstützt durch historisch hohe Goldpreise, ist Fortuna in der Lage, Kapital an seine Aktionäre zurückzugeben. Herr Ganoza fuhr fort: Unsere Kapitalprioritäten für die Zukunft werden darin bestehen, weiterhin die Renditen für die Aktionäre mit der Erschließung hochwertiger Möglichkeiten in unserem Portfolio in Einklang zu bringen.Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit fünf aktiven Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal, das sich in der Phase der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung befindet. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil all unserer Geschäftstätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig einen gemeinsamen Wert für unsere Stakeholder. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu Fortunas Absichten in Bezug auf die NCIB und die Auswirkungen des Rückkaufs von Stammaktien im Rahmen dieser Vereinbarung, einschließlich einer Steigerung des Unternehmenswerts, sowie zu Fortunas Kapitalprioritäten und seiner Geschäftsstrategie, seinen Plänen und seinem Ausblick. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie erwartet, geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, verwendet, detailliert, war, Gewinn, geplant, reflektierend, wird, erwartet, geschätzt, enthaltend, verbleibend, sein oder Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden könnten oder sollten, und ähnliche Ausdrücke, einschließlich ihrer Verneinungen, identifiziert werden.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem gesetzgeberische oder behördliche Entwicklungen, wesentliche Änderungen des Kurses oder des Handelsvolumens von Stammaktien, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Änderungen der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, Geschäftsmöglichkeiten, die Fortuna zur Verfügung stehen oder von Fortuna verfolgt werden, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung, Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie dem ukrainisch-russischen Konflikt und dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, und den Auswirkungen, die solche Konflikte auf die globale Wirtschaftstätigkeit haben können; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; sowie jene Faktoren, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens unter Risikofaktoren erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die aktuellen und weiteren Marktpreise für die Stammaktien von Fortuna; dass die zukünftigen Betriebsergebnisse von Fortuna mit den bisherigen Leistungen und den diesbezüglichen Erwartungen des Managements übereinstimmen werden; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital; den zukünftigen Cashflow und die Höhe der Verschuldung; dass es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen geben wird, die sich auf das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen auswirken (die von der Genauigkeit der prognostizierten Gehalte, Abbauraten, des Zeitpunkts der Gewinnung und der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinträchtigt werden können); dass es keine wesentlichen Störungen geben wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen; und dass es keine anderen Annahmen geben wird, die hier dargelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments abgegeben und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Investoren nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!