Egon von Greyerz & Rob McEwen: Chancen und Herausforderungen

Während unserer Veranstaltung Forum ONE sprach Jan Kneist in einem Interview mit Egon von Greyerz, dem Gründer und Vorsitzenden der Von Greyerz AG, und Rob McEwen, Chairman von McEwen Mining Inc. Im Gespräch hieß es, dass die Bergbaubranche nicht die Anerkennung erhält, die sie als Fundament jeder Wirtschaftsaktivität eigentlich verdient. Ebenfalls gelte das für das gelbe Edelmetall auf physischer Seite. Derzeit, so im Interview, seien BRICS-Länder und weltweite Zentralbanken die Vorreiter der Bewegung. Egon von Greyerz hält einen deutlichen höheren Goldpreis für wahrscheinlich. Und damit sollten sich die Leute auch mehr für Bergbauunternehmen interessieren.Im Jahr 1999 gründete Egon von Greyerz Matterhorn Asset Management. Schon bereits zur Gründung stand der Vermögenserhalt im Vordergrund. Im Jahr 2002 erkannte das Unternehmen schon, dass die finanziellen sowie wirtschaftlichen Risiken in der Welt hoch waren, wobei es dann im selben Jahr deutliche Investitionen in Gold machte. Heute hält das Unternehmen diese Risiken für noch prekärer und empfiehlt daher ein noch deutlicheres Investment in physisches Gold.Bereits seit Beginn seiner Karriere ist Rob McEwen in der Goldbranche involviert und war seit 1990 mehrfach CEO zahlreicher Goldunternehmen. Außerdem gründete er Goldcorp. Aktuell ist McEwen Chairman, CEO und größter Aktionär von McEwen Mining Inc. Das Unternehmen ist größtenteils in Kanada, den USA, Mexiko und Argentinien tätig. Er hält derzeit 16% von McEwen Mining, 13% von McEwen Copper.© Redaktion GoldSeiten.de