Sir Halford Mackinders berühmte Heartland-Theorie wurde erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts formuliert, hat aber heute wieder an Aktualität und Bedeutung gewonnen, vor allem, wenn man sie durch eine kritische Linse des gegenwärtigen geopolitischen Systems betrachtet, das die individuelle Freiheit, begrenzte staatliche Eingriffe und Skepsis gegenüber zentralisierter Macht betont.Mackinders Theorie besagt, dass die Kontrolle über das "Heartland", also das Kernland, - grob gesagt die Region Osteuropas und Zentralasiens - aufgrund seiner geografischen Lage, seiner strategischen Bedeutung und seines Ressourcenreichtums erhebliche Macht über die Weltpolitik und den Welthandel verleiht. Dieser scheinbar einfache, aber wirkungsvolle Kerngedanke verdeutlicht sowohl die Gefahren als auch die Chancen, die von staatlichen Machtkämpfen ausgehen, und unterstreicht die Notwendigkeit dezentraler und freiwilliger Ansätze für internationale Beziehungen und globale geopolitische Machtverhältnisse.Mackinder vertrat die Ansicht, dass derjenige, der das Heartland kontrolliert, das in seiner Analyse "The Geographical Pivot of History" von 1904 auch als "Herzland" bezeichnet wird, letztendlich die gesamte Entwicklung der Welt kontrollieren könnte. Historisch gesehen hat die Beherrschung dieser zentralen Position einer Nation oder einer Allianz von Nationen ermöglicht, immensen Einfluss auf das Weltgeschehen auszuüben. Für freiheitsliebende Individuen und unabhängige Denker gibt dieses Ausmaß an Dominanz Anlass zu ernster Besorgnis, da die geballte Macht einer zentralen Autorität möglicherweise die individuellen Freiheiten und die Selbstbestimmung untergräbt.Sie weckt auch sehr berechtigte Befürchtungen hinsichtlich des Potenzials für eine Zwangspolitik, die die individuelle Autonomie sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene bedroht. Darüber hinaus ermutigt der erbitterte Wettbewerb um das Kernland nicht nur zu einer interventionistischen Politik, sondern auch zu indirekten feindlichen Handlungen oder sogar zu offener Aggression, die in der Regel in "unheiligen" Allianzen und in verheerenden und kostspieligen Kriegen enden.Wir sehen dies alles in Echtzeit im Russland-Ukraine-Konflikt. Im Gegensatz zu dem, was die Propaganda der Mainstream-Medien und die politischen Obrigkeiten des Westens der Öffentlichkeit weismachen wollen, ist Russland nicht einfach in die Ukraine einmarschiert, oder weil Präsident Putin eine Art Comic-Bösewicht ist, wie er so oft dargestellt wird.Ohne irgendeine Art von Aggression, insbesondere militärischer Art, verteidigen zu wollen und ohne ein Apologet Moskaus zu sein (denn es ist glasklar, dass die russische Regierung weit davon entfernt ist, gütig und freiheitsliebend zu sein), kann man auch gegen die westlichen Verbündeten ein solides Argument vorbringen, weil sie diesen Krieg mit angezettelt haben. Die Osterweiterung der NATO und die zunehmende US-Präsenz in Osteuropa deuten auf ein erneuertes geopolitisches Interesse hin, Russland und China in der Kernregion entgegenzutreten und ihren Einfluss auf eine eindeutig bedrohliche Weise zu stärken.Das Vorgehen des Westens vor und nach der Invasion in der Ukraine wirft Fragen zu den Kosten des Interventionismus und seinen potenziellen unbeabsichtigten Folgen auf, aber auch zu den politischen und strategischen Grenzen, die Nationen zu überschreiten bereit sind, um ihre Macht und Kontrolle auszuweiten.Dies geht über die sehr offensichtlichen und katastrophalen Auswirkungen dieses Krieges in Bezug auf die menschlichen Verluste (nicht zu vergessen die mehr als 500.000 Menschen, die von der ukrainischen Regierung zwangsrekrutiert wurden, viele von ihnen Jugendliche, Zivilisten mit geringer oder gar keiner militärischen Ausbildung oder sogar geistig behinderte Menschen) und die infrastrukturelle und wirtschaftliche Zerstörung der beiden Kriegsparteien hinaus.Indirekt haben auch die Bürger der verbündeten Nationen, die nie für eine Beteiligung an diesem Konflikt gestimmt oder ihm in irgendeiner Weise zugestimmt haben, einen sehr hohen Preis gezahlt. Sie alle wurden in einen weiteren langwierigen Krieg hineingezogen, der bereits Ressourcen verschlungen, die Staatsverschuldung erhöht und die Freiheiten durch verstärkte Überwachung, Einschränkungen der Redefreiheit, Militärausgaben und direkte Eingriffe in die finanzielle Souveränität des Einzelnen beschnitten hat. In einer Welt, die sich brutal in Ost und West spaltet, wird der Ukraine-Krieg in den Geschichtsbüchern wahrscheinlich als ein wichtiger Katalysator in Erinnerung bleiben.Natürlich ist der Wunsch, das Kernland zu kontrollieren, keine bizarre Obsession, die nur der Westen hegt, denn auch Russland ist sich der damit verbundenen Macht bewusst und weiß sie zu schätzen. Wenn Moskau die Ukraine unter seine Kontrolle bringt, kann es sich wichtige Landzugänge sichern, Einfluss auf die Transitrouten für natürliche Ressourcen nehmen und seine Macht über Europa ausüben.Die geografische Lage der Ukraine verbindet Europa mit den rohstoffreichen Ländern Zentralasiens und bietet Zugang zum Schwarzen Meer, was sie zu einem wichtigen strategischen Aktivposten im Rahmen von Mackinders Heartland macht. Ein Russland, das die Ukraine und damit weitere Teile des Kernlandes kontrolliert, würde Europa destabilisieren und den Kontinent von russischen Ressourcen abhängig machen, wodurch der Einfluss und die Bedeutung des Westens im globalen Machtgleichgewicht sinken würden.Dies ist besonders relevant und deutlich zu sehen, wenn es um den alles entscheidenden Energiemarkt geht. Mackinders Theorie betont den strategischen Wert der Ressourcen im Kernland, und in der Tat nutzt Russland heute seine Energieexporte als geopolitisches Instrument, während der Westen seine Sanktionen als Gegenwaffe einsetzt. Mit der Kontrolle über die beträchtlichen Öl- und Gasreserven und die wichtigsten Pipelinerouten kann Russland Druck auf die europäischen Nationen ausüben, die von seinen Ressourcen abhängig sind, zumal viele von ihnen seit langem eine katastrophale Energiepolitik betreiben (verfrühter Übergang zu "grünen" Initiativen), die diese nahezu absolute Abhängigkeit geradezu garantiert.Diese aktuelle Dynamik bestätigt nachweislich Mackinders Vorhersage, dass die Kontrolle über das Kernland es einer Macht ermöglichen könnte, durch die Kontrolle der Ressourcen zu dominieren. Europas Abhängigkeit von russischem Gas beispielsweise hat erhebliche Schwachstellen in der Energiesicherheit aufgedeckt, zumal Russland als Reaktion auf die Sanktionen und die Militärhilfe des Westens für die Ukraine seine Exporte zeitweise eingeschränkt hat.