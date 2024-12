Rob McEwen: Potential für blendende Gewinne!

Im Rahmen unserer Veranstaltung Forum ONE , die am 7. und 8. November in München stattfand, hielten Branchenexperten aufschlussreiche Vorträge, die zum Nachdenken einladen. Einer dieser Vorträge wurde von Rob McEwen, CEO, Chairman und größter Aktionär von McEwen Mining Inc., gehalten. In seinem Vortrag sprach er unter anderem über Bergbauaktien. Obwohl diese derzeit noch eher im Schatten stehen, gab es bereits frühere Zeitspannen, in denen sie Investoren zu enormen Profit verhalfen. McEwen meint, dass wir uns vor einem derartigen Zeitpunkt befinden könnten.Außerdem sprach er über Rohstoffe, die für das heutige moderne Leben einfach unerlässlich sind. Gleichzeitig dauert der Ausbau von Minen jedoch sehr lange und erfordert zudem bedeutende Expertise und Kapital. Natürlich sprach McEwen auch Gold an, dass seiner Ansicht nach der ultimative Vermögensschutz ist, jedoch auch nur 1% der weltweiten Finanzvermögenswerte ausmacht.Rob McEwen ist bereits seit Jahren in der Goldbranche tätig und war seit 1990 CEO zahlreicher Goldunternehmen. Außerdem gründete er Goldcorp und ist derzeit CEO und Chairman von McEwen Mining Inc., das sich auf Gold und Silber in Kanada, den USA, Mexiko und Argentinien fokussiert.© Redaktion GoldSeiten.de