Dr. Eike Hamer: Globale Umwälzungen & EU-Zerfall

Im Rahmen unserer Veranstaltung Forum ONE , die am 7. und 8. November in München stattfand, führte David Reymann ein Gespräch mit Dr. Eike Hamer. In diesem Gespräch wurde deutlich, dass gerade unglaubliche Verlagerungen weltweit stattfinden. Dabei wird insbesondere der Dominanzstatus der USA zur Zielscheibe. In Zukunft soll der globale Handel zunehmend Sanktionen, Gegenreaktionen und Protektionismus umfassen. Dr. Hamer hält es allgemein für wahrscheinlich, dass der Wettbewerb unter den Ländern aggressiver werden wird.Innerhalb der EU stellt der wirtschaftliche Abstieg Deutschlands einen Druckpunkt dar, was evtl. sogar zum Ende des "europäischen Projekts" führen könnte, so Dr. Hamer. Eine "Regionalisierung" biete jedoch Gelegenheiten für motivierte Menschen und Firmen. Er erwartet jedoch auch im politischen Bereich mit großen Veränderungen.Dr. Eike Hamer ist Herausgeber des Wirtschaftsbriefes "Wirtschaft aktuell" und seit 1996 Mitarbeiter am Mittelstandsinstitut Niedersachsen und dort seit 2004 Vorstandsmitglied. Seine Schwerpunkte sind vor allem das internationale Finanzsystem, insbesondere die Entwicklung mit Blick auf den Goldmarkt. Andere Themengebiete umfassen geostrategische Entwicklung, Währungen und die Mittelstandsökonomie. Er hat außerdem zahlreiche Artikel veröffentlicht sowie Vorträge gehalten und zudem Bücher verfasst.