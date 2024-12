Adrian Day: 2.500 $ Gold? Pullback wäre "gesund", Gründe zum Kauf bleiben bestehen

Der Goldpreis hat seit den US-Wahlen eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Unmittelbar nach dem Wahlsieg von Donald Trump musste das gelbe Metall einen Rückschlag hinnehmen und fiel auf die Marke von 2.550 US-Dollar pro Unze. Danach erholte es sich jedoch schnell und kletterte über die Marke von 2.700 Dollar. Nun ist es wieder auf dem Rückzug und liegt derzeit bei rund 2.650 Dollar. Vor dem zweiten Rückgang des Goldpreises nach der Wahl sagte Adrian Day, Präsident von Adrian Day Asset Management, gegenüber dem Investing News Network, dass er nicht überrascht wäre, wenn es noch weiter nach unten ginge.Ein Rückgang auf 2.500 Dollar sei in diesem Szenario nicht überraschend. "Aber ich würde jedem, der nicht in Gold investiert ist, raten, nicht darauf zu warten. Das Wichtigste ist, dass sich die Gründe für den Kauf von Gold nicht geändert haben und wir Gold nach wie vor aus vielen Gründen brauchen", so Day. "Gold ist kein politisches Metall. Für mich ist Gold das Anti-Fiat-Metall, wenn Sie so wollen", erklärte er.Außerdem stellte er fest: "Und natürlich ist ein starker Dollar – stark gegenüber anderen Währungen – negativ für Gold. Aber man kann einen starken Dollar haben und trotzdem an Kaufkraft verlieren. Der Dollar hat in den letzten vier Jahren 22% seiner Kaufkraft verloren - das zeigen die Zahlen der Regierung. Das allein sagt schon, dass man es braucht. Man braucht Gold".© Redaktion GoldSeiten.de