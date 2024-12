Amercan Silver Eagle: Erste Novemberzahlen zeigen noch schwächeren Absatz

Wie der Gold Eagle hat auch der American Silver Eagle im November an Kaufinteresse verloren. Wie schon in den vorigen Monaten scheint der elfte Monat des Jahres den ersten Daten nach der bisher schwächste im Jahr 2024 gewesen zu sein, wie aus den Angaben der amerikanischen Prägeanstalt U.S. Mint auf ihrer Website hervorgeht. Wie auch im Oktober, haben die korrigierten Zahlen den Vormonat nachträglich auf den dritten Platz in der Jahresübersicht befördert.Nachdem im Oktober laut aktualisierten Zahlen im 2.469.000 Stück der beliebten Anlagemünze verkauft wurden, erreichte der Absatz im gerade zu Ende gegangenen November aktuell nur 295.000 Stück.Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist ebenfalls ein starker Rückgang zu verzeichnen, im November 2023 wurden 2.378.000 Silver Eagles verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de