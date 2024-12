Grüne total daneben!? & top Chancen!

Minister Habeck reagiert auf Kritik sehr dünnhäutig. Zuletzt traf es Wolfgang Kubicki von der FDP, der ihn als "unfähigsten Wirtschaftsminister aller Zeiten" bezeichnete. Aber Kritik ist angebracht. So importierte Deutschland laut "Bild" 2024 so viel Atomstrom wie nie zuvor, nachdem man die eigenen Atomkraftwerke mit fadenscheinigen Begründungen abgeschaltet hatte.Leben Grüne in einer Parallelwelt? Fraktions-Chefin Dröge meint zu wissen, daß die Beschäftigten bei VW und Ford die Zukunft in der gerade scheiternden Elektromobilität sehen.Georgien entwickelt sich in den letzten Jahren erfolgreich und plötzlich flammen Unruhen auf. Droht eine neue Farben-Revolution?Chancen gibt es immer wieder und historische Vergleiche zeigen, daß Edelmetalle und Rohstoffe und deren Produzenten weiter extrem niedrig bewertet sind, während besonders US-Aktien und BTC von der Realität entkoppelt erscheinen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)