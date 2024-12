Technische Marktanalyse vom 08.12.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Nach den Gewinnen in diesem Jahr sollte es kaum verwundern, dass sich Gold etwas beruhigt hat. Der letzte dynamische Rückgang wurde von einer ebenso dynamischen, wenn auch nicht ganz so weit laufenden Gegenbewegung abgelöst. Inzwischen pendelt sich der Preis um die Marke von 2.600 ein und macht kaum noch Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Entsprechend bewegen sich die Indikatoren im neutralen Bereich. Auch in der kommenden Woche sollte hier keine bedeutende Änderung eintreten.Ein erneuter zaghafter Anstieg der wieder keine nachhaltige Änderung mit sich brachte, wurde sehr schnell von der nächsten Rückgangbewegung abgelöst. Somit befindet sich der Öl-Preis erneut in der inzwischen sehr wichtigen Unterstützungszone. Bereits der Wochenauftakt wird Klarheit bringen, ob diese Zone halten kann oder unterschritten wird. Die Indikatoren, die zuletzt wieder in den überverkauften Bereich gefallen sind, könnten dieses Mal nicht zum „Retter“ der Unterstützung werden. Eine Entscheidung dürfte in den ersten Tagen der Woche fallen.In der vergangenen Woche konnte die Kryptowährung einige Male die magische Grenze von 100.000 USD überwinden. Auf Schlusskursbasis ist dies dann am Samstag gelungen. Somit ist das Ziel der großen runden Zahl erreicht worden und die ersten Stimmen werden laut, dass das nächste Ziel bei einer Million liegt. Ob und wann dieses Ziel erreicht werden kann ist offen und soll an dieser Stelle auch nicht diskutiert werden.Es hat sich in der Historie des Bitcoins aber gezeigt, dass nach dem Erreichen der Marken bei denen eine „1“ vorne steht, meist eine nicht unwesentliche Gegenbewegung eingetreten ist. Somit sollte in den kommenden Tagen und Wochen nicht zu sorglos mit dem Bitcoin umgegangen werden, auch wenn noch einige weiteren Kursavancen eintreten sollten.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.