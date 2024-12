Goldpreis steigt leicht an; Unruhen in Syrien & Südkorea stützen Nachfrage nach sicheren Häfen

Der Goldpreis stieg am Montag im asiatischen Handel leicht an, da die geopolitischen Unruhen in Syrien und Südkorea zu einer gewissen Nachfrage nach sicheren Häfen beitrugen, obwohl ein starker Dollar die meisten Gewinne begrenzte, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall verzeichnete in den letzten Wochen eine gedämpfte Performance, da die zunehmenden geopolitischen Spannungen durch die erhöhte Unsicherheit über die US-Zinssätze ausgeglichen wurden, was dazu führte, dass die Händler weitgehend den Dollar und Staatsanleihen bevorzugten.Die Käufe des gelben Metalls wurden vor allem durch die gestiegene Nachfrage nach Öl angeheizt, nachdem Rebellen die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen und den nach Russland geflohenen Präsidenten Bashar al-Assad gestürzt hatten. Die Märkte warteten ab, was der Regimewechsel nach einem langwierigen Bürgerkrieg nach sich ziehen würde. Die Rebellen wurden teilweise von der Türkei unterstützt und stehen der sunnitischen islamischen Sekte nahe, was sie in Konflikt mit dem Iran bringt.In Südkorea hat sich die Führungskrise am Wochenende verschärft, als die Staatsanwaltschaft Präsident Yoon Suk Yeol im Zusammenhang mit dem gescheiterten Versuch der Verhängung des Kriegsrechts in der vergangenen Woche vor Gericht stellte. Yoon überlebte am Wochenende ein Amtsenthebungsverfahren. Der Vorsitzende seiner eigenen Partei erklärte jedoch, der Präsident werde ins Abseits gedrängt und schließlich zum Rücktritt gezwungen werden. Die beiden Punkte der geopolitischen Turbulenzen trugen dazu bei, die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen zu steigern.Die Zuwächse des gelben Metalls wurden jedoch durch die Widerstandsfähigkeit des Dollar begrenzt, der sich vor den in dieser Woche anstehenden wichtigen Inflationsdaten festigte. Die Märkte haben ihre Wetten darauf, dass die Federal Reserve die Zinsen nächste Woche um 25 Basispunkte senken wird, weitgehend aufrechterhalten. Die langfristigen Aussichten der Zentralbank für die Zinssätze sind jedoch ungewiss geworden, da die hartnäckige Inflation und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit wahrscheinlich ein langsameres Tempo der Lockerung im Jahr 2025 bewirken werden.© Redaktion GoldSeiten.de