Goldpreis steigt; Geopolitik & Verluste an der Wall Street heizen Nachfrage nach Zufluchtsorten an

Der Goldpreis stieg am Dienstag im asiatischen Handel und setzte seine jüngsten Gewinne fort, da die zunehmenden geopolitischen Spannungen in Syrien und der Ausverkauf an der Wall Street die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicheren Hafen anheizten, berichtet Investing.com . Bei den Industriemetallen stabilisierten sich die Kupferpreise am Dienstag, nachdem sie aufgrund von Versprechungen weiterer Konjunkturmaßnahmen des wichtigsten Importeurs China stark gestiegen waren. In den vergangenen zwei Monaten hatten sie jedoch immer noch starke Verluste zu verzeichnen.Rebellen haben am Wochenende die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen und damit die Herrschaft von Präsident Baschar al-Assad beendet, der nach Russland geflohen ist. Der Regimewechsel in Syrien hat Verbindungen zur sunnitischen islamischen Sekte, was das Land möglicherweise in Konflikt mit dem Iran bringt. Auch Israel wurde dabei beobachtet, wie es eine Offensive gegen Syrien startete. Die Situation in Syrien beunruhigte die Anleger wegen einer möglichen Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und trieb sie in traditionelle sichere Häfen wie Gold.Dieser Trend wurde durch die über Nacht eingetretenen Verluste an der Wall Street noch verstärkt, da die wichtigsten Technologiewerte nach ihrer jüngsten Rally deutlich zurückfielen. Es wird erwartet, dass die Anleger in den kommenden Tagen in Erwartung mehrerer wichtiger wirtschaftlicher Indikatoren nervös bleiben. Die Zentralbanken in Kanada, der Europäischen Union und der Schweiz werden diese Woche über die Zinssätze entscheiden, gefolgt von der Federal Reserve in der nächsten Woche.© Redaktion GoldSeiten.de