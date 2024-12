Investing News: Goldpreiszusammenfassung zum Jahresende 2024

Der Goldpreis verzeichnete im Jahr 2024 unglaubliche Zuwächse und stieg von 2.000 Dollar je Unze auf fast 2.800 Dollar. Verschiedene Faktoren haben den Preis gestützt, darunter die Zinssenkungen der US-Notenbank um 75 Basispunkte, die geopolitische Instabilität in Osteuropa und im Nahen Osten sowie die Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten, so heißt es von Investing News in einer Zusammenfassung zu den Goldpreisentwicklungen zum Jahresende 2024.Am 31. März erreichte der Goldpreis mit 2.251,37 Dollar seinen ersten Rekordpreis in diesem Jahr. Die Käufe der Zentralbanken, insbesondere der Kauf von 22 Tonnen Gold durch China in den ersten beiden Monaten des Jahres, stützten den Preis. Auch die Türkei, Kasachstan und Indien haben ihre Bestände zu Beginn des Jahres erheblich aufgestockt. Weitere Impulse kamen von der chinesischen Großhandelsnachfrage, die im Januar mit 271 Tonnen so stark anstieg wie nie zuvor.Der Goldpreis gewann im zweiten Quartal an Dynamik und erreichte am 20. Mai mit 2.450,05 Dollar ein neues Allzeithoch. Die Zuwächse im Quartal wurden durch die starke Nachfrage der Zentralbanken beeinflusst. Auch die Stimmung der Anleger gegenüber dem gelben Metall änderte sich, und die Abflüsse aus westlichen börsengehandelten Fonds begannen sich zu verlangsamen."Plötzlich ging es mit dem Goldpreis steil bergauf. Es sprang so hoch, dass plötzlich auch eine Eindeckung von Leerverkäufen erforderlich wurde. Es gab also eine Eindeckung von Leerverkäufen, was bedeutet, dass sie kaufen. Und dann gab es Momentum-Jäger und Händler, die sich auf den Markt stürzten. Das war ein ziemlich guter Anstieg [...] damit hat das alles angefangen", meinte Jeff Clark in einem Mai-Interview mit Investing News.Der Goldpreis erreichte im dritten Quartal einen weiteren Rekord und lag am 26. September bei 2.672,51 Dollar. Dieser Höchststand wurde nur eine Woche nach Abschluss der September-Sitzung der US-Notenbank erreicht, als diese eine drastische Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte ankündigte. Während die People's Bank of China ihre Pause bei den Goldkäufen im dritten Quartal beibehielt, gewährte sie mehreren regionalen Banken im August neue Importquoten.Der Goldpreis begann das vierte Quartal mit einem Stand von 2.660,30 Dollar, ging aber am 9. Oktober schnell auf 2.608,40 Dollar zurück. Der Rückgang hielt jedoch nicht an, und der Goldpreis stieg wieder an und erreichte am 30. Oktober ein neues Rekordhoch von 2.785,40 Dollar. Zu Beginn des Novembers befand sich der Goldpreis auf dem Rückzug und fiel am 6. November nach Trumps Wahlsieg auf 2.664 Dollar. Am nächsten Tag stieg der Goldpreis kurzzeitig über die Marke von 2.700 Dollar, als die Fed am 7. November die Zinsen um 25 Basispunkte senkte. Bis zum 15. November fiel der Goldpreis auf sein Quartalstief von 2.562,50 Dollar.Geopolitische Einflüsse waren für Gold im vierten Quartal von großer Bedeutung. Neben der Wiederwahl Trumps, die in unterschiedlicher Form für Aufruhr gesorgt hat, haben die USA der Ukraine am 17. November die Genehmigung erteilt, ATACMS-Langstreckenraketen einzusetzen, um Ziele tiefer im russischen Hoheitsgebiet anzugreifen. Die Gefahr einer erheblichen Eskalation hat die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen und Wertaufbewahrungsmittel erhöht.© Redaktion GoldSeiten.de