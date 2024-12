China startet die Weihnachtsrally

Zwei Nachrichten aus China vom Wochenende scheinen den Startschuss für die "Weihnachtsrally" gegeben zu haben, die wir in der letzten Woche als wahrscheinlich erachtet haben. Wenn wir also bis zum Jahresende eine Rally erleben, auf welche Preisniveaus sollten wir dann achten, um die Weichen für ein weiteres solides Jahr 2025 zu stellen? Vor den Nachrichten aus China gab es viele Gründe, eine Dezemberrally bei den Edelmetallpreisen zu erwarten. Wir brauchten nur einen Funken Interesse, um die vorherrschende Stimmung umzukehren.Was sind nun die beiden Nachrichten aus China, die die Anfangsphase unserer Rally ausgelöst haben? Erstens gab die People's Bank of China (PBOC) nach einer sechsmonatigen Pause bekannt, dass sie ihre schrittweise Aufstockung von physischem Gold wieder aufgenommen hat. Als die PBOC im Juni ankündigte, dass sie ihre Goldkäufe aussetzen würde, fiel der Goldpreis um etwa 50 Dollar. Insofern ist es erfreulich, dass die Chinesen heute ihre Käufe wieder aufgenommen haben.Während die Wiederaufnahme der Goldkäufe durch die PBOC ein wichtiger langfristiger positiver Faktor ist, könnten die anderen Nachrichten, die China am Montag bekannt gab, kurzfristig und bis ins Jahr 2025 einen größeren Einfluss auf den Preis haben. Und was war diese andere Nachricht?Dieser Schritt Chinas, eine "moderat lockere Fiskalpolitik" anzukündigen, ist die erste öffentliche Änderung seit 2011. Die Tatsache, dass die Regierung und die PBOC "proaktiver" vorgehen werden, um "den Konsum anzukurbeln", ist ein Zeichen für lockere finanzielle Bedingungen, die den chinesischen monetären Stimulus und Kreditimpuls vorantreiben werden. Dies sollte im nächsten Jahr als sehr starke Grundlage für alle Rohstoffe dienen, und Sie können die unmittelbare Reaktion heute bei Kupfer sehen. Im nachstehenden Chart sehen Sie, dass der Preis heute um etwa 2% gestiegen ist und bereits mehr als 5% von seinen jüngsten Tiefstständen entfernt ist.Noch wichtiger für uns ist ein Blick auf die Charts von COMEX-Gold und -Silber. Nach einem erheblichen Preisrückgang im November haben die Preise begonnen, wieder nach oben zu drehen. Je mehr Meilensteine und technische Niveaus nach oben durchbrochen werden, desto wahrscheinlicher wird eine nachhaltige "Weihnachtsrally". Beim COMEX-Gold ist zu beachten, dass der Preisanstieg vom Montag, den 9. Dezember, den Preis direkt an den Zusammenfluss von drei wichtigen technischen Widerstandsniveaus geführt hat:• Psychologischer Widerstand bei der runden Zahl von 2.700 Dollar.• Der 50-tägige gleitende Durchschnitt.• Die Abwärtstrendlinie von den Allzeithochs von Ende Oktober.Beobachten Sie also genau, ob sich der Preis bis zu den US-Inflationsdaten in dieser Woche und der FOMC-Sitzung in der nächsten Woche durch all diese Widerstände hindurchbewegen und dann bis zum Jahresende weiter steigen kann.Für COMEX-Silber scheint der wichtigste technische Engpass bei 33 Dollar je Unze zu liegen. Dieses Preisniveau hat schon oft einen starken Widerstand gegen Erholungen gebildet, und ich erwarte hier die gleiche Reaktion. Es ist jedoch zu beachten, dass COMEX-Silber im Gegensatz zu COMEX-Gold bereits über seinen eigenen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt geklettert ist. Dies ist ein sehr ermutigendes Zeichen, ebenso wie der klare doppelte Boden der Unterstützung, den der Preis vor einigen Wochen in der Nähe der 30-Dollar-Marke und des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts gefunden hat.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zeit für eine Jahresendrally gekommen ist und sich die Fundamentaldaten für 2025 verbessern. Wir sollten abwarten, ob die Gold- und Silberpreise das Jahr 2024 mit einem Aufwärtstrend beenden können, und uns dann auf ausgedehnte Gewinne im neuen Jahr vorbereiten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 9. Dezember 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.