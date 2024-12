Newmont Corp.: Ein weiterer Verkauf und Einsparungen

Newmont zieht die angekündigten Straffungen durch und Ende vergangener Woche konnte man noch die Cripple Creek & Victor Minen in den USA an SSR Mining verkaufen ( Link ).Der Verkaufspreis liegt bei insgesamt 275 Millionen USD in Cash. Gehen alle Asset-Verkäufe wie geplant über die Bühne, werden Newmont 3,9 Milliarden USD aus diesem Programm zufließen. Geplant waren Projektverkäufe in Höhe von 2 Milliarden USD – so dass diese Marke deutlich übertroffen wurde.Wie Bloomberg gestern berichtet, sollen nun auch Einsparungen auf Managementebene erfolgen. Laut der Nachrichtenagentur hat Newmont fast ein Dutzend Manager entlassen, darunter auch Mitglieder des Führungsteams.Newmont lässt Worten auch Taten folgen – was nicht selbstverständlich ist. Oft werden bei großen Fusionen und Übernahmen (Newmont/Newcrest) Einsparpotenziale, Synergieeffekte und eine Steigerung der Profitabilität in den Präsentationen dargelegt, doch auf Ergebnisse warten die Aktionäre dann nicht selten vergebens.Tom Palmer, der selbst auch unter hohem Druck steht, hat in den vergangenen Monaten den angekündigten Plan umgesetzt und nun für fast 4 Milliarden USD Minen verkauft, die nicht zum Kerngeschäft zählen.Nun rollen auch Köpfe, nachdem das Unternehmen mit den Quartalsergebnissen, allen voran den vergleichsweise hohen All-In-Kosten bei der Produktion, nicht zufrieden sein kann.Die Analysten von Macquarie haben Newmont jüngst als Top-Tipp für die höher kapitalisierten Goldproduzenten genannt:Die Aktie bei Macquarie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 USD:Ich erwarte keine "Wunder" von Newmont, doch der Bereich um 56 USD erscheint auch für mich als Zielmarke interessant:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.