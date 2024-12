Platin - Bullen retten sich in die Konsolidierung

Nach dem kurzen Ausflug über den Widerstand bei 1.032 USD wurde Platin ab Ende Oktober ein weiteres Mal abverkauft und unter die Unterstützungen bei 980 USD und 938 USD gedrückt. Kurz vor einem erneuten Verkaufssignal haben sich die Bullen allerdings seit Mitte November in eine Dreieckskorrektur gerettet, die eine leichte Stabilisierung mit sich brachte. Auf der Oberseite gelang es allerdings nicht, die Hürde bei 955 USD zu überwinden und damit die Erholungsphase auszubauen.Im großen Bild geht es weiterhin um die Frage, ob es gelingt, die mittelfristige Abwärtsbewegung schon an ihrem ersten Kursziel bei rund 935 USD zu beenden oder ob noch ein Einbruch auf Kurse um 860 – 870 USD erfolgt. Aktuell sieht es wieder danach aus, als würde das Dreieck in Kürze nach unten verlassen und Abgaben bis 900 USD folgen. Darunter dürfte die Zielzone um 875 USD angesteuert werden.Dagegen könnten sich die Bullen nur mit einem Ausbruch über 955 USD zur Wehr setzen, der zunächst Zugewinne bis 980 USD zur Folge hätte. Allerdings könnten die Bären schon dort den Abwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)