Omar Ayales: Gold, Silber & Juniors haben explosives Aufwärtspotential

In einem Gespräch mit Investing News erörterte Omar Ayales von Gold Charts R Us die Aussichten für Gold aus technischer Sicht und sagte, dass der Preis des Metalls im Jahr 2026 seinen Höhepunkt erreichen könnte. Die bisherige Entwicklung des Goldpreises deutet darauf hin, dass er in diesem Zyklus 4.000 US-Dollar je Unze erreichen könnte. Er sieht die Marke von 2.600 US-Dollar als bullische Unterstützung für Gold, wobei eine tiefere Unterstützung im Bereich von 2.200 bis 2.300 US-Dollar besteht.Laut Ayales gibt es jedoch keine Garantie dafür, dass das gelbe Metall zu diesem Zeitpunkt so tief fallen wird. "Ich glaube, dass wir höhere Höchststände sehen werden - ich denke, dass das Risiko, nicht dabei zu sein, wenn ein Höchststand erreicht wird, viel größer ist als das Abwärtsrisiko, das man im Moment erleben könnte", erklärte er.In Bezug auf Silber meinte er, dass das graue Edelmetall schon sehr lange sehr starken Widerstand bei 30 Dollar habe. Sein kürzlicher Breakout über diese Niveau in den letzten Monaten hält Ayales für äußerst bullisch für den Silbermarkt. Sein nächstes Ziel liegt bei 35 Dollar und sollte Silber dieses Niveau durchbrechen, so erwartet er 50 Dollar je Unze. In diesem Zusammenhang empfiehlt er, die Silberbergbauunternehmen nicht aus dem Portfolio zu verbannen, da diese am meisten abliefern werden, wenn es darauf ankommt.© Redaktion GoldSeiten.de