Ein offensichtliches Schicksal à la Trump

"Offensichtliches Schicksal" war eine Formulierung, die in den Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts die Überzeugung vertrat, dass amerikanische Siedler dazu bestimmt waren, nach Westen über Nordamerika zu expandieren, und dass diese Überzeugung sowohl offensichtlich ("offensichtlich") als auch sicher ("Schicksal") war. Es war eine wunderbare Methode, um die verschiedenen konkurrierenden Fraktionen in den Vereinigten Staaten in den Jahrzehnten nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) zu vereinen. Es wurde auch der Ruf, der die Konfiszierung von Land rechtfertigte, das den Stämmen der First Nations seit Tausenden von Jahren gehörte.Amerika "Von der See bis zum glänzenden Meer" war immer die Befürchtung der Kanadier, nachdem sie gesehen hatten, wie die junge Republik während des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges Land eroberte, das zuvor von Mexiko kontrolliert wurde und das das heutige Texas, Kalifornien, Nevada und Utah sowie Teile des heutigen Arizona, Colorado, New Mexico und Wyoming umfasste.Dies wurde als das natürliche Geburtsrecht der amerikanischen Republik angesehen, und nur weil die Amerikaner sich davor scheuten, es mit der mächtigen britischen Marine aufzunehmen, verzichteten sie auf den Versuch, ihre nördlichen Nachbarn nach dem katastrophalen Ausgang des Krieges von 1812 erneut anzugreifen. Viele der Techniken, die in diesem Krieg von den für die Briten kämpfenden Stämmen der First Nations (Algonquin und Six Nations) angewandt wurden, ähnelten in Umfang und Zerstörungskraft den Techniken, die der Vietcong in den 1960er Jahren einsetzte.Im Jahr 2015 führte Donald Trump einen erfolgreichen Wahlkampf gegen die "Betrügerische Hillary", indem er den amerikanischen Wählern eine lange Liste unverschämter "Verbesserungen" versprach, darunter eine gigantische Mauer entlang der Südgrenze, für die "die Mexikaner bezahlen werden", um "Amerika wieder groß zu machen". Als er im Januar 2021 aus dem Amt schied, gab es keine Mauer, und abgesehen von den Steuersenkungen, die das gesamte Konzept eines ausgeglichenen Haushalts über den Haufen warfen, wurden nur sehr wenige dieser vollmundigen Versprechen jemals eingehalten. In diesen vier Jahren wurde jedoch so regiert, wie es sein sollte: leise und mit wenig Diskussionsbedarf.In meinen jungen Jahren hatte ich einen Mentor, der immer dafür betete, dass die kanadischen Wahlen zu einer "Minderheitsregierung" führen würden - bei der die Wahlsieger eine Minderheit der stimmberechtigten Mitglieder im "House of Commons" darstellen. Bis heute gilt die Theorie, dass der Premierminister mit den anderen Parteien zusammenarbeiten muss, um ein "Misstrauensvotum" zu vermeiden, das die sofortige Ausrufung von Neuwahlen und den Sturz der regierenden Partei zur Folge hat. Auf diese Weise ist ein natürlicher Schutz vor außer Kontrolle geratenen politischen Opportunisten gegeben.Wenn man Mehrheitsregierungen mit einem narzisstischen Größenwahnsinnigen an der Spitze oder eine Koalition zwischen der Regierungspartei und einer oder mehreren Minderheitsparteien hat, die sich auf Hinterzimmerabsprachen einlassen (wie es heute in Kanada der Fall ist), die zu einigen der schlechtesten Regierungsleistungen in der Geschichte führen können, wird es schwierig.Die USA haben immer dann anständig regiert, wenn das Repräsentantenhaus und der Senat unterschiedliche Mehrheiten hatten, was von Januar 2017 bis Januar 2019 nicht der Fall war, als die Republikaner das Sagen hatten. Dies ist eine verpasste Gelegenheit, einen Wandel herbeizuführen, aber dieses Mal wiederholt Trump nicht die Fehler von 2015, als er die Notwendigkeit unterschätzte, seine Kabinettsposten schnell und entschlossen zu besetzen. Diesmal geht er mit messerscharfer Präzision und Effizienz vor, aber alles, worüber die CNBC-Kommentatoren reden können, ist die Ernennung des kryptofreundlichen Geschäftsmannes Paul Atkins zum Vorsitzenden der SEC.Mindestens in den nächsten zwei Jahren werden die republikanischen Mehrheiten im Senat und im Kongress dem republikanischen Weißen Haus in der Gesetzgebung freie Hand lassen und den Weg für Steuersenkungen, Zölle und im Grunde alles ebnen, was "Donald" für sinnvoll hält. Die Märkte könnten also schon bald nach dem Tag der Amtseinführung feststellen, dass sie sich in einer Phase befinden, in der einschneidende Veränderungen den Anlegern Angst und Verwirrung einjagen.In der Woche vor dieser Ernennung wurde Trump mit den Worten zitiert, dass "jedes Land, das sich der BRICS-Gruppe anschließt und versucht, den US-Dollar als Weltreservewährung abzulösen, mit einem 100%igen Zoll belegt wird". Wenn er also der Idee eines neuen Vehikels, das den mächtigen US-Dollar ersetzen soll, offen ablehnend gegenübersteht, warum ernennt er dann einen neuen SEC-Vorsitzenden, der eine brandneue Anlageklasse befürwortet, die zu dem ausdrücklichen Zweck geschaffen und vermarktet wird, den US-Dollar zu ersetzen?Einer der klügsten Präsidenten der jüngeren Geschichte war auch einer der am meisten geschmähten, und dieser Mann war Richard M. Nixon.Wenn man von Watergate absieht, das eher ein Fall von Missmanagement des Personals als von angeborener Korruption war, so war er der erste westliche Anführer, der Gespräche mit "Rotchina" aufnahm, um eine Ostfront zu schaffen, die die russischen Ressourcen im Hinblick auf den Eisernen Vorhang, der die Sowjetunion von Europa und dem Nahen Osten trennte, erschöpfen sollte. Er holte das US-Militär aus einem nicht zu gewinnenden Krieg in Vietnam heraus, und es wird allgemein zu wenig darüber berichtet, dass er einer der beliebtesten Präsidenten in der Geschichte der USA vor Watergate war.Ich war einmal in einer Kneipe in der Innenstadt von St. Louis, die wir "J&A Bar" nannten und die von ein paar pensionierten Polizisten betrieben wurde (die es minderjährigen kanadischen Eishockeyspielern erlaubten, ein Bier zu trinken, ohne von ehemaligen Kollegen belästigt zu werden), als mich ein älterer Herr, der von den Chefs als "Stammgast" angesehen wurde, zur Seite nahm und mir eine unglaubliche Geschichte erzählte.Jeder, der Mickey Rourke in dem brillanten Film "Barfly" gesehen hat, wird das Verhalten des klassischen Betrunkenen bestätigen, der an der Bar sitzt und eine Geschichte nach der anderen erzählt, immer unterhaltsam und selten ohne einen Drink, da die Leute seinen Becher auffüllen, nur um den Rest der Geschichte zu hören.Dieser ältere Herr nahm mich beiseite, nachdem er mir zugehört hatte, wie der Tod von JFK "die amerikanische Psyche für immer verbeult hat und nie mehr repariert werden kann". Er hatte einen Blick der Bedrohung und des Chaos in seinen Augen, als er sich zu mir setzte und ein weiteres "Pinta-Bier und einen Schuss Wild Turkey" verlangte. Dann fuhr er fort zu erklären, dass der einzige Grund, warum JFK 1960 gewählt wurde, die unglaubliche Macht des Bostoner Verbrecherbosses Joseph Kennedy war, der über seine Verbindungen zur irischen Mafia und zum Chicagoer Bürgermeister Richard M. Daley Versprechungen machte, um die Stimmen in der South Side auf die Seite Kennedys zu lenken.Er erklärte weiter, dass die Versprechungen an die Verbrecherbosse nicht beinhalteten, seinen Pitbull RFK mit der Aufgabe zu betrauen, diese Bosse "in die Schranken zu weisen". Der griesgrämige alte Kneipenwirt drehte sich zu mir um, sah mich mit blutunterlaufenen Augen an und sagte: "Und wir alle wissen jetzt, was im November '63 passiert ist", woraufhin ein Flitzer aus der Unisex-Toilette durch die Tür in den lauen Juliabend von St. Louis stürmte, was eine andere ältere Stammkundin mit den Worten "Verdammt! Alles, was ich sehen konnte, waren Haare!" auffahren ließ.Donald Trump liebt es, die Welt mit bombastischen Äußerungen und übertriebenen, medienwirksamen Kommentaren zu schockieren, die darauf abzielen, bei dem, was er als bevorstehenden Deal ansieht, ein Druckmittel einzusetzen. Das Problem in Bezug auf die Investitionspolitik ist, dass ich einfach keine Investitionen tätigen kann, die auf den mega-manischen Launen eines politischen Einflussnehmers (im Gegensatz zu einem politischen Entscheidungsträger) basieren, der seine Versprechen immer wieder nicht eingehalten hat.Sie alle wissen, wie sehr ich Politiker aller Couleur verachte, aber nichts ärgert mich mehr als Politiker, die glauben, sie könnten die Ergebnisse steuern, ohne sich um den Input zu kümmern. Die Einführung von Zöllen in Höhe von 25% auf einen Ihrer größten Handelspartner (Mexiko) und von 100% auf alle BRIC-Staaten sowie von 60% auf Ihren größten Handelspartner (China) erinnert mich an den Smoot-Hawley Tariff Act von 1930, mit dem die amerikanische Landwirtschaft und das verarbeitende Gewerbe durch die Einführung von Zöllen auf über 20.000 verschiedene Produkte geschützt werden sollten.