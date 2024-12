Gold - Die Millimeter-Entscheidung

Mit der Verteidigung der Unterstützungszone um 2.600 USD bis 2.620 USD gelang der Käuferseite in dieser Woche eine wichtige Stabilisierung gegen den Abverkauf seit dem neuen Allzeithoch von Anfang November. Zugleich setzte eine steile Erholung ein, die den Goldpreis wieder über 2.660 USD und 2.685 USD antrieb. Heute wurde im frühen Handel bereits der Widerstand bei 2.725 USD erreicht, von dem der Goldpreis zunächst zurücksetzte.In der aktuelle Phase kommt es auf jede Bewegung an, denn der Goldpreis steht theoretisch kurz vor einem Lauf über das aktuelle Rekordhoch bis 2.795 USD. Dies kann allerdings nur gelingen, wenn das Zwischenziel der seit Freitag laufenden Erholung bei 2.725 USD und die nächsthöhere Marke bei 2.752 USD überschritten werden.In diesem Fall wäre der Anstieg seit Mitte November wahrscheinlich keine Erholung im Rahmen der Korrektur seit dem Rekordhoch bei 2.790 USD, sondern Teil des übergeordneten Aufwärtstrends der letzten beiden Jahre. Gelingt also ein Anstieg über 2.752 USD, könnte Gold über das Rekordhoch steigen und erst bei 2.795 USD zu einer großen Korrektur ansetzen. Selbst ein kurzer Abstecher bis 2.830 USD und 2.855 USD wäre möglich.Scheitern die Bullen dagegen an den nahen Hürden, stünde eine Korrektur bis 2.685 USD an. Bleibt dort ein weiterer Aufwärtsimpuls aus, kann der Goldpreis bereits bis 2.650 USD und 2.600 USD durchgereicht werden. Damit wäre das Korrekturszenario reaktiviert und auf Sicht der nächsten Wochen sogar ein Abverkauf bis 2.480 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)