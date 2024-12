Osisko Development erhält Genehmigungen für Goldprojekt Cariboo

Montreal, 12. Dezember 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) freut sich, die Erteilung der Genehmigungen nach dem Environmental Management Act (Umweltmanagementgesetz) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Cariboo (Cariboo oder das Projekt) im Zentrum von British Columbia (BC), Kanada, bekannt zu geben. Zusammen mit den Genehmigungen nach dem Mines Act von British Columbia, die am 20. November 2024 erteilt wurden, markieren diese Genehmigungen den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für wichtige Genehmigungen und festigen den Status des Cariboo-Goldprojekts als ausführbereit.Wir freuen uns sehr über den Erhalt der EMA-Genehmigungen, die das Goldprojekt Cariboo zusammen mit den Genehmigungen nach dem Bergbaugesetz in die beneidenswerte Lage versetzen, baureif und betriebsbereit zu sein. Dieser bedeutende Meilenstein bringt uns einen Schritt näher an die Erschließung des Wertpotenzials des Projekts für Aktionäre, indigene Nationen und Stakeholder, während gleichzeitig die höchsten Standards im Bereich des Umweltschutzes eingehalten werden. Mit dem bevorstehenden Abschluss der laufenden Großprobenentnahmen und Untertageentwicklungsarbeiten im ersten Quartal 2025 und einer optimierten Machbarkeitsstudie, die bereits weit fortgeschritten ist und im zweiten Quartal 2025 erwartet wird, ist das Goldprojekt Cariboo auf dem besten Weg, Kanadas nächste große Goldmine zu werden, kommentierte Sean Roosen, Gründer, Vorsitzender und CEO.Unsere Regierung freut sich, dass dieses Projekt dem Betrieb einen Schritt näher kommt, was gute, gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen und langfristige Möglichkeiten für lokale Kleinunternehmen, Gemeinden und First Nations eröffnen wird, sagte Jagrup Brar, Minister für Bergbau und kritische Mineralien. Wir werden weiterhin mit der Bergbauindustrie zusammenarbeiten, um effiziente Genehmigungsverfahren zu gewährleisten und gleichzeitig das Engagement der Provinz für Umweltschutz und Versöhnung zu garantieren.Wie bereits bekannt gegeben, würde eine formelle positive endgültige Investitionsentscheidung und die Verpflichtung zu einem Projektfinanzierungspaket in den kommenden Monaten den Beginn der Bauarbeiten in vollem Umfang in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 ermöglichen, wobei das angestrebte Fertigstellungsdatum Ende 2027 ist. Das Unternehmen treibt die aktiven und laufenden Gespräche über verschiedene Finanzierungsoptionen voran, darunter ein umfassendes Finanzierungspaket.Nach einem soliden und strengen Prüfungsverfahren durch einen eigens vom Major Mines Office eingesetzten Minenprüfungsausschuss erhielt das Unternehmen die folgenden Genehmigungen für das Goldprojekt Cariboo:- M-247 - Genehmigung nach dem Bergbaugesetz (Mines Act) für den Minengeländekomplex und Bonanza Ledge;- M-198 - Genehmigung nach dem Bergbaugesetz für die QR-Aufbereitungsanlage;- PE-111511 - Genehmigung nach dem Umweltmanagementgesetz für den Minengeländekomplex;- PE-12601 - Genehmigung nach dem Umweltmanagementgesetz für die QR-Aufbereitungsanlage und- PE-17876 - Genehmigung nach dem Umweltmanagementgesetz für Bonanza Ledge.Die Genehmigungen nach dem Mines Act (eingegangen am 20. November 2024) ermöglichen es dem Unternehmen, mit den Bau-, Betriebs- und Sanierungsaktivitäten an jeder der Standortgrenzen fortzufahren, wie im Rahmen des Projekts dargelegt. Die Genehmigungen nach dem Environmental Management Act beziehen sich auf alle projektbezogenen Einleitungen in die Umwelt, einschließlich Wasser und Luft, sowie auf den Rahmen und die Beschränkungen dieser Einleitungen in den Gebieten außerhalb der unmittelbaren Grenzen des Bergwerksgeländes.Die laufende Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wasser, Land und Ressourcenverwaltung und dem Forstministerium macht gute Fortschritte für den Erhalt aller für den Bau der Hochspannungsleitung erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf in der Vergangenheit produzierende Bergbaureviere in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen mit Potenzial für die Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo im zentralen British Columbia, Kanada, des Projekts Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah, USA, und des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Liegenschaften, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere höffige Explorationsliegenschaften ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbau-Assets zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren sowie die Mineralressourcen zu vergrößern.Sean Roosen, Chairman and CEOE-Mail: sroosen@osiskodev.comTel.: +1 (514) 940-0685Philip Rabenok, Director, Investor RelationsE-Mail: prabenok@osiskodev.comTel.: +1 (437) 423-3644In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) gelten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und sind zwangsläufig mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Einschränkungen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die optimierte Machbarkeitsstudie abzuschließen, sowie deren Umfang, Ergebnisse und Zeitplan; den Fortschritt bei den vorbereitenden Bauarbeiten in Cariboo, einschließlich der Großprobenahme und der untertägigen Entwicklungsarbeiten; die Kategorieumwandlung; den Zeitplan und den Status der Genehmigungsverfahren; die zukünftigen Konsultationsbemühungen zwischen Osisko Development und der Xatll First Nation; die zukünftige Entwicklung und der Betrieb des Goldprojekts Cariboo; die Ergebnisse der laufenden Einbindung von Stakeholdern; die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Kapitalressourcen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Aktivitäten durchzuführen, auch aufgrund seiner Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Finanzierungen zu erhalten, und die Bedingungen dieser Finanzierungen, einschließlich einer vollständig finanzierten Lösung für das Goldprojekt Cariboo; die Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen durch das Management; die Fähigkeit und der Zeitpunkt für Cariboo, die kommerzielle Produktion zu erreichen (wenn überhaupt); Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen der Geschäftstätigkeit auf den Liegenschaften des Unternehmens; die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und innerhalb der erwarteten Kosten zu erreichen (wenn überhaupt ); die Fähigkeit und der Zeitpunkt für Cariboo, die kommerzielle Produktion zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, sich an Änderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen, Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Rentabilität (falls überhaupt) der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen für angemessen gehalten werden, und alle anderen Informationen in diesem Dokument, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Zu den wesentlichen Annahmen gehören auch die Wahrnehmung historischer Trends durch das Management, das Verständnis des Managements für den Genehmigungsprozess und dessen Status, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich Bohrungen und Pickproben sowie Probenahmen am Abbaustoß), die Mineralisierung genau vorherzusagen, Budgetbeschränkungen und der Zugang zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, die aktuellen Bedingungen und die erwarteten zukünftigen Entwicklungen, die weiterhin definierten und verstandenen regulatorischen Rahmenbedingungen, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten zur Definition oder Erweiterung von Mineralressourcen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen für angemessen gehalten werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Development liegen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die sich auf Osisko Development und sein Geschäft auswirken. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken in Zusammenhang mit Genehmigungen Dritter, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch die Regierung, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen für die geplante Exploration und Erschließung auf den Liegenschaften des Unternehmens zu beschaffen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse und Pickproben sowie Ergebnisse von Probenahmen am Abbaustoß) zur genauen Vorhersage der Mineralisierung; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Osisko Development ist zuversichtlich, dass in Bezug auf die erhaltenen Genehmigungen nach dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act für das Cariboo Gold Project ein solider Konsultationsprozess eingehalten wurde, und setzt die aktive Konsultation und Zusammenarbeit mit indigenen Nationen und Interessengruppen fort. Zwar kann jede Partei versuchen, die Entscheidung im Zusammenhang mit den Genehmigungen nach dem BC Mines Act und/oder dem Environmental Management Act gerichtlich überprüfen zu lassen, doch geht das Unternehmen nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung seine Fähigkeit beeinträchtigen wird, mit dem Bau und Betrieb des Cariboo-Goldprojekts gemäß den genehmigten Genehmigungen nach dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act fortzufahren. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegung unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie die Finanzberichte und die MD&A für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr , die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, für weitere Informationen über die Risiken und andere Faktoren, mit denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb konfrontiert sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!