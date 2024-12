Palladium - Noch fehlen die Impulse

Nach dem rasanten Kurseinbruch Ende Oktober konnte sich der Palladiumkurs auf Höhe der Unterstützung bei 920 USD fangen und eine erste dynamische Erholung starten. Diese scheiterte an der Widerstandsmarke bei 1.041 USD und der Kurs drehte erneut nach Süden ab. Allerdings stoppte die zweite Verkaufswelle bereits früh und der Wert ging in eine schmale, leicht abwärts gerichtete Konsolidierung über. Entlang der früheren Abwärtstrendlinie oszilliert Palladium aktuell um die frühere Unterstützung bei 967 USD.Die aktuelle Seitwärtsphase spricht für eine Pattsituation bei den Marktteilnehmern. Weiterhin ist übergeordnet aber mit dem Ende der großen Abwärtstrendphase bei 920 USD bzw. 875 USD zu rechnen. Ein Rücksetzer an diese Marken könnte von der Käuferseite entsprechend schnell aufgefangen werden.Sollte der Kurs dagegen über die Hürde bei 993 USD steigen, könnte sich eine weitere Erholung bis an den Widerstand bei 1.041 USD anschließen. Über der Marke wäre eine Kaufwelle bis 1.083 USD denkbar, die zudem eine bullische Trendwende einleiten kann.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)