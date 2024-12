Lawrence Lepard: Erwarten Sie 5.000 US-Dollar Gold, 200.000 US-Dollar Bitcoin

In einem Gespräch mit Investing News äußerte sich Lawrence Lepard, Managing Director bei EMA, zu den Aussichten für Gold und Bitcoin, da sich die Schuldenkrise in den USA verschärft. "Ich nenne es eine Verhängnisschleife - es ist ein Teufelskreis in die falsche Richtung, der meiner Meinung nach letztendlich dazu führen wird, dass die Regierung sagen muss: 'Okay, das wird nicht funktionieren. Wir werden die Renditekurve kontrollieren oder QE einführen, oder wir werden die Anleihen kaufen'", erklärte er am Rande der New Orleans Investment Conference.Lepard glaubt, dass es wichtig ist, sowohl Gold als auch Bitcoin zu halten, wobei er anmerkt, dass die einzige falsche Allokation Null ist. "Ich gehe fest davon aus, dass Bitcoin auf 200.000 US-Dollar steigen wird, und ich gehe fest davon aus, dass Gold in den nächsten Jahren auf 5.000 US-Dollar (je Unze) steigen wird", meinte er. "All die leidenden Goldaktienbesitzer da draußen [...] wir werden sehr angenehm überrascht sein."Silber bezeichnete er in diesem Kontext als "Wildkind" von Gold. "Es ist nur ein Bruchteil der Marktgröße von Gold, und es gibt keine großen Lagerbestände, es wird verwendet, und deshalb ist es volatiler, wenn es knapp ist, und der Preis steigt viel stärker und schneller an", erklärte Lepard. "Aber bei den Edelmetallen kann Silber Gold deutlich übertreffen, also bin ich sehr bullisch gegenüber Silber eingestellt."© Redaktion GoldSeiten.de