Ray Dalio: Bitcoin bleibt "spekulatives Vehikel" - "Ich bevorzuge Gold."

Auch wenn Bitcoin über 100.000 Dollar notiert und eine kryptofreundliche US-Regierung im neuen Jahr ihr Amt antritt, setzt der legendäre Investor und Bridgewater-Associates-Gründer Ray Dalio weiterhin auf Gold, berichtet Kitco News . "Ich habe einen kleinen Prozentsatz meines Portfolios in Kryptowährungen", erklärte Dalio kürzlich in einem Interview mit Investopedia-Chefredakteur Caleb Silver. "Ich bevorzuge Gold."Dalio fügte hinzu, dass sein Engagement sowohl in Kryptowährungen als auch in Edelmetallen von der Notwendigkeit angetrieben wird, alternative Formen von Geld zu halten. Sowohl Bitcoin als auch Gold haben ein hervorragendes Jahr hinter sich: Bitcoin hat im Jahr 2024 um 130% zugelegt, während Gold seit Jahresbeginn um fast 32% gestiegen ist.Obwohl Bitcoin den Goldpreis um 400% übertrifft, meinte Dalio, dass er Gold als erste alternative Währung wählt, weil er glaubt, dass Kryptowährungen immer noch einzigartige Herausforderungen haben. "Der Grund, warum ich über Kryptowährungen besorgt bin, ist in erster Linie die Privatsphäre", sagte Dalio. "Die Regierung weiß genau, was man hat, wo es ist, und es ist auch eine effektive Möglichkeit, es zu besteuern.""Die Zuverlässigkeit von Kryptowährungen in Bezug auf, sagen wir mal, 'Korreliert es mit der Inflation? Korreliert sie mit diesen Dingen?' Nein, das tut es nicht wirklich [und] nicht gut", meinte er. "Es ist immer noch weitgehend ein spekulatives Vehikel." Er fügte hinzu, dass Bitcoin, anders als Gold, wahrscheinlich nicht so bald zu einer wichtigen Reservewährung werden wird. "Gold ist immer noch die drittgrößte Reservewährung: der US-Dollar, der Euro, Gold und dann der japanische Yen. Ich bevorzuge also Gold", so Dalio.