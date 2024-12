Ein "perverses Bündnis", Merz & Notlagen!

Die Energiesituation in Deutschland spitzt sich zu. Besonders bei Dunkel- und Windflaute zeigen sich die Schwächen der "Energiewende". Gestern und vorgestern schoß der Strompreis erneut in die Höhe und viel Energie mußte (teuer) importiert werden.Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz ruft die Bürger auf, sich auf Notlagen einzustellen, auch auf einen möglichen längeren Stromausfall.In den USA verschärft sich die Notlage der Staatsfinanzen, während die Anleger an der Börse weiter feiern. Jim Reid von der Deutschland Bank warnt.In Thüringen wird Mario Voigt von einem Fast-All-Parteien-Bündnis zum Ministerpräsidenten gemacht. Für den Journalisten Hans-Ulrich Jörges ist die neue Koalition, die die CDU einging, um zur Macht zu gelangen, ein "perverses Bündnis".© Jan KneistM & M Consult UG (hb)