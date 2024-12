Technische Marktanalyse vom 14.12.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Es sieht weiterhin so aus, als suche Gold einen neuen Trend. Derzeit muss die Lage noch nicht beunruhigen. Solange die Unterstützung bei knapp über 2.500 USD gehalten werden kann, ist der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Eine Seitwärtsentwicklung, wie diese von April bis August zu beobachten war, könnte nun auch eine Option für die nächsten Wochen sein.Sollte man den Handel in Öl einfach einstellen und alle paar Wochen einen Preis ausrufen? Ein solcher Vorschlag ist weder ernst gemeint noch würde er irgendetwas verbessern. Die Preisfindung ist derzeit an der Unterstützung orientiert. Diese wurde nun zum wiederholten Male erfolgreich getestet. Die jüngste Anstiegsbewegung könnte nun wieder bis zum Top von Ende November führen. Sobald diese Marke erreicht ist, wird sich zeigen, ob die Marktteilnehmer die Kraft besitzen, den Preis weiter nach oben zu treiben, oder ob ein erneuter Test der Unterstützung erfolgt.Es ist kein unübliches Verhalten, wenn große runde Zahlen erreicht werden, nehmen die Marktteilnehmer Gewinne mit. Das dürfte auch bei einer Kryptowährung wie dem Bitcoin der Fall sein. Derzeit baut sich folgerichtig eine Widerstandszone auf. Nach dem steilen Anstieg im November, handelt es sich aktuell um eine Seitwärtskorrektur. Die Indikatoren haben zwar Divergenzen aufgebaut, dürften aber kaum größere Auswirkungen auf den übergeordneten Aufwärtstrend haben. Ob dieses Jahr noch ein Ausbruch über die Widerstandszone erfolgen wird, ist zumindest fraglich.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.