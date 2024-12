CME Group: Warum Gold in Portfolios glänzt

Privatanleger steigen zunehmend in Gold ein, angelockt durch die Vielseitigkeit des Vermögenswerts, seine hohe Liquidität und die Zugänglichkeit kleinerer Terminkontrakte, berichtet CME Group . "Gold ist so gut wie Gold... Es ist wahrscheinlich der bekannteste Vermögensmaßstab auf der ganzen Welt", sagte JJ Kinahan, CEO von IG Americas und Präsident von tastytrade, auf die Frage, warum das Edelmetall für Privatanleger wichtig ist. Dazu trägt auch die Einführung eines hochliquiden 24-Stunden-Marktes bei, der die Attraktivität von Gold als vertrauenswürdige Absicherung weiter steigert, unabhängig davon, wo sich die Händler befinden.Obwohl sie manchmal als konkurrierende Produkte angesehen werden, sieht Kinahan Gold und Kryptowährungen insgesamt als komplementär an. Er merkt an, dass sie sich insofern ähneln, als dass einige Händler beide Produkte als längerfristige Anlage nutzen, während andere sie schneller ein- und aussteigen lassen. "Da sich diese beiden Produkte weiterentwickeln, ist das Interesse an beiden sehr groß", sagt Kinahan. "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eines Tages [Handelspaare] zwischen Bitcoin und Gold geben wird, genauso wie zwischen Gold und Silber", und fügt hinzu, dass die Ähnlichkeiten zwischen Bitcoin und Gold sie nicht weniger, sondern mehr handelbar machen.Da Gold Anleger aus verschiedenen Regionen und Zeitzonen anzieht, ist die Frage, ob dieses Phänomen zu einer bestimmten Handelsstrategie führt. Kinahan hat dies zwar nicht beobachtet, aber er stellt bei jüngeren Kunden einige Unterschiede fest. "Ich denke, was man bei vielen jüngeren Kunden beobachten kann, ist a) ein Hunger nach kleineren Produkten und b) die Bereitschaft zu sagen: 'Okay, ich bin jünger, also gehe ich vielleicht ein bisschen mehr Risiko ein', kein verrücktes Risiko, aber ein wirklich durchdachtes Risiko", fügte Kinahan hinzu.Mit kleineren Verträgen "können die Menschen ihre Investitionsbedürfnisse auf ihren Geldbeutel zuschneiden" und sich an einem Produkt beteiligen, das sie sich vorher vielleicht nicht hätten leisten können, so Kinahan. "Die Person, die heute mit kleineren Beträgen handelt, hat hoffentlich im Laufe ihrer Karriere Erfolg und wird mit der Zeit zu einem größeren Händler."© Redaktion GoldSeiten.de