Anleiheinvestoren an die Fed - "Diesmal nicht"

"Ich denke, dass der neutrale Zinssatz instinktiv höher ist als während der Krise - ich kann das nicht beweisen, wir werden das empirisch herausfinden -, aber mir scheint, dass der neutrale Zinssatz wahrscheinlich höher ist als während der Zeit der Krise. Die Zinsen werden also höher sein." (Jerome Powell, Juli 2024)Powells Äußerungen stammen aus einem Interview, das zwei Monate vor der Ankündigung geführt wurde, dass der Zielsatz der Fed Funds nach mehr als zwei Jahren höherer Zinsen gesenkt wurde. Die Anleger rechneten natürlich mit einer Senkung und waren schon seit dem vierten Quartal 2022 gespannt auf die Aussichten. Zeitweise gab es verdeckte Anzeichen für eine solche Änderung der Zinspolitik der Fed, aber Powell blieb bei seinen Warnungen vor höheren Zinsen für einen längeren Zeitraum dennoch standhaft.In meinem Artikel " And So, Rates Will Be Higher For Longer – Powell " sagte ich Folgendes: "Diese jüngsten Äußerungen bekräftigen, was Powell in seiner Aussage vor dem US-Kongress in der vergangenen Woche angedeutet hat, und bestätigen, dass er noch nicht zuversichtlich ist, dass der Abwärtstrend in Richtung des Inflationsziels der Fed von 2% beibehalten werden kann." Anstatt sich so sehr auf eine bevorstehende Zinssenkung zu konzentrieren, sollten die Anleger lieber überlegen, was nach der ersten Senkung kommt.Schließlich sagte ich: "Mit anderen Worten, es ist möglich, dass eine Zinssenkung in diesem Jahr, wenn sie denn stattfindet, eher symbolischer Natur sein könnte als etwas Grundlegendes, was Änderungen in der Richtung der Zinspolitik betrifft."Seit der Ankündigung der Fed sind die Kurse von US-Staatsanleihen um 11% von einem 52-Wochen-Hoch von 101,64 auf 90,15 zum heutigen (13. Dezember) Schlusskurs gefallen. Unten ist ein Chart des TLT (20-jähriger Treasury Bond ETF):Warum steigen die Anleihezinsen ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem die Fed versucht, die Zinsen zu senken? Diese Frage habe ich in einem früheren Artikel beantwortet, "Fed Cut Rates, But Bond Rates Are Rising" "Eine einzigartige Möglichkeit ist, dass der Anleihenmarkt etwas sieht, was andere Märkte nicht sehen; zumindest noch nicht. Was den Anleihemarkt derzeit wahrscheinlich beunruhigt, ist die Gefahr eines Wiederauflebens der Inflation, genauer gesagt, die Auswirkungen der Inflation. Billigeres Geld und billigere Kredite jetzt, auf kurze Sicht, könnten später ernsthafte negative Folgen haben. Stärkere Anstiege des CPI und des PPI werden die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen."Gerade in dieser Woche erregten die CPI- und PPI-Raten die Aufmerksamkeit derjenigen, die es am wenigsten erwartet hatten. Die unwillkommenen Preiserhöhungen sowohl für die Verbraucher als auch für die Produzenten werden die Argumente der Fed für niedrigere Zinssätze nicht unterstützen.Die Zinssätze werden auf dem Anleihemarkt festgelegt. Anleiheinvestoren entscheiden, welche Renditen sie akzeptieren. Ihr Verhalten seit Mitte September steht im Widerspruch zu den erklärten politischen Absichten der Fed und ist eine Warnung an die Anleger in anderen Märkten, insbesondere in Aktien. Es besteht auch die Möglichkeit einer ausgewachsenen Liquiditätskrise und weitreichender Bankenzusammenbrüche. In diesem Fall sollten die kurzfristigen Zinssätze in die Höhe schnellen.Wie schlimm ist die Lage? Ein befreundeter langfristiger Investor und Analyst hat es so zusammengefasst: "Sowohl die Fed als auch die US-Regierung sind bankrott. Auch die Banken stecken in großen Schwierigkeiten. Europa ist ein Kriegsgebiet und steckt in Finanzkatastrophen und wirtschaftlicher Depression." (siehe auch " If The Markets Turn Quickly, How Bad Can Things Get?" © Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 15. Dezember 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.