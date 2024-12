Interra Copper erwirbt Stellar und festigt seine dominante Landposition im Kupfer-Porphyr-Gürtel Bulkley

Probennr. Typ Länge Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%)

PS-619 Gestein 42 N. a. N. a.

A9080 Gestein 28 15 0,16

B737759 Gestein 28 4,9 0,01

PD-14A Gestein 18 2,9 0,02

PS-627 Gestein 11 N. a. N. a.

B737703 Schlitz 0,40 m 10 6 0,33

B737635 Gestein 3 4.860 22,60

PD-E-91-19 Gestein N. a. 133 6,73

B737702 Schlitz 0,7 m N. a. 19 3,23

B737529 Gestein N. a. 653 31,20

B737633 Gestein N. a. 162 36,70

B737766 Gestein N. a. 161 19,70

B737764 Gestein N. a. 98 12,35

DHR89-064 Gestein N. a. 328 > 10,00

MV89-011 Gestein N. a. 2.889 > 10,00

VANCOUVER, 16. Dezember 2024 - Interra Copper Corp. (CSE: IMCX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) (Interra oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es das Konzessionsgebiet Stellar (Stellar oder das Konzessionsgebiet) erworben hat, das Mineralkonzessionen mit einer Größe von 5.389 ha mit vielversprechendem Land innerhalb des Porphyrgürtels Bulkley im Norden der kanadischen Provinz British Columbia umfasst (Abbildung 1).Brian Thurston, President und CEO von Interra, sagt: Das Management von Interra ist davon überzeugt, dass der Porphyrgürtel Bulkley unter allen gewaltigen Porphyrrevieren in British Columbia unterschätzt wird, und wir freuen uns, dass wir nun über drei äußerst vielversprechende Konzessionsgebiete innerhalb des Gürtels verfügen. Im Vergleich zu anderen Porphyrgebieten besticht der Porphyrgürtel Bulkley, zu dem auch die vormals produzierende Cu-Mo-Mine Huckelberry von Imperial Metals gehört, durch die Nähe zur Infrastruktur, einen einfachen Zugang und eine dezente Topografie. Mit anderen Worten: Er ist relativ einfach und kostengünstig zu erkunden. Angesichts des heutigen Erwerbs des Konzessionsgebiets Stellar und des bevorstehenden Abschlusses des Erwerbs des Konzessionsgebiets Stars verfügt Interra mit drei Konzessionsgebieten, die eine Größe von 19.852 ha aufweisen und sich im Besitz des Unternehmens befinden bzw. auf die das Unternehmen eine Option hat, über eine dominante Landposition in diesem Gürtel. Wir freuen uns auf die Explorationssaison 2025, in der wir jedes dieser aufregenden Konzessionsgebiete weiterentwickeln möchten.- 5.389 ha an äußerst vielversprechendem Land innerhalb des Porphyrgürtels Bulkley, einschließlich zehn British Columbia Minfile-Mineralvorkommen (Abbildung 1).- Die geophysikalische Anomalie Cassiopeia (Abbildung 1): eine runde Magnetikanomalie mit einem Durchmesser von 2,5 km, die ein klassisches porphyrbezogenes Muster eines Rings mit hoher magnetischer Intensität aufweist, dessen Kern ein magnetischer Tiefstwert ist. Die Anomalie wurde im Rahmen einer geophysikalischen Flugvermessung im Jahr 2018 in einem Gebiet identifiziert, in dem es keine Aufzeichnungen über frühere oder nachfolgende Explorationen gibt.- Das Gebiet Jewelry Box (Abbildung 1): ein etwa 5 mal 3 km großes Gebiet, das acht BC Minfile-Mineralvorkommen beherbergt, die mit Vulkan- und Sedimentgestein der Hazelton Group in Zusammenhang stehen, das von porphyrischen Stöcken durchdrungen ist. Die Mineralisierung umfasst lokal hochgradiges Gold (Au) (0 bis 42 g/t), Silber (Ag) (0 bis 4.860 g/t) und Kupfer (Cu) (0 bis 36 %) (Tabelle 1). Interra ist der Auffassung, dass diese Anhäufung von mineralisierten Zonen hinsichtlich des Porphyr-Cu-Au-Potenzials unzureichend erkundet ist.- Historische Exploration (ca. 1965-2021), einschließlich Diamantbohrungen über 1.223 Meter (m) in 8 Bohrlöchern, 3 induzierte Polarisationsvermessungen (IP) und 2 hochauflösende magnetische Flugmessungen. Aurwest Resources Corp. zeichnete für die jüngsten Explorationsarbeiten (2021) auf dem Konzessionsgebiet verantwortlich und investierte 743.978 $ in umfangreiche geochemische und IP-Vermessungen. Die Auswertung der Ergebnisse der Vermessungen bestätigte das Porphyr-Cu-Au-Potenzial des Konzessionsgebiets.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77807/Interra_161224_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1. Lageplan und Schürfrechtekarte der Konzessionsgebiete Stellar und Stars mit den Mineralvorkommen und aussichtsreichen GebietenDas Konzessionsgebiet Stellar umfasst 22 Mineralkonzessionen mit einer Größe von 5.388,66 ha im Bergbaugebiet Ominica im Norden der kanadischen Provinz British Columbia. Es grenzt an das Konzessionsgebiet Stars (Abbildung 1) und liegt nordöstlich davon. Für dieses Konzessionsgebiet hat Interra ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von Mineralkonzessionen unterzeichnet, um eine 100-%-Beteiligung zu erwerben (siehe Pressemitteilung vom 7. Oktober 2024). Der südliche Teil von Stellar kann von der Gemeinde Houston aus über ein Netz von Forststraßen erreicht werden, während der nordöstliche Teil des Konzessionsgebiets Stellar über einen gewarteten Geländepfad zugänglich ist. Die Gemeinde Huston liegt etwa 25 km östlich von Stellar und Smithers liegt etwa 40 km weiter nördlich.Das Konzessionsgebiet Stellar liegt oberhalb von Vulkan- und Sedimentgestein der Hazelton Group, die mindestens zwei Intrusionskörper aus der Kreidezeit beherbergen und von in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Verwerfungen durchschnitten wird. Die Mineralisierung ist am besten im Gebiet Jewelry Box beschrieben, wo die Explorationen in den 1960er Jahren begannen, als Phelps Dodge umfassende Bulldozer-Schürfgrabungen durchführte. Die Mineralisierung scheint sich in der Nähe der Kontakte zwischen Intrusivkörpern und Vulkan- bzw. Sedimentgestein zu konzentrieren. Sie umfasst Bornit, Chalkopyrit, Tetrahedrit, Kupferglanz, Malachit und Azurit in Quarzerzgängen und Stringern sowie in lokalen Disseminierungen oder Massivsulfidlinsen. Die Ergebnisse der hochgradigen historischen* Gesteinsproben sind in Tabelle 1 aufgeführt.Die Anomalie Cassiopeia (Abbildung 1) ist ein weiteres vorrangiges Explorationsziel im Konzessionsgebiet. Sie besteht aus einem aeromagnetischen, porphyrartigen Bullseye-Ziel mit einem Durchmesser von 2,5 km, das sich über ein Gebiet erstreckt, in dem es keine Aufzeichnungen über Oberflächenexplorationen gibt.Im Konzessionsgebiet Stellar gibt es zwei weitere Gebiete von Explorationsinteresse. Im südlichen Teil des Konzessionsgebiets umfasst die über den Straßenweg erreichbare Zone Galena (Abbildung 1) ein 100 mal 150 m großes Gebiet, in dem Boden- und Schürfproben von spärlichen Ausbissen eine Zone mit einer Pb-Ag-Zn-Mineralisierung in Carbonatgestein mit Gehalten von 0 bis 11,6 % Blei (Pb), 68 g/t Ag und 0,5 % Zinc (Zn) definieren. Der nordwestliche Teil des Konzessionsgebiets enthält zwei unzureichend beschriebene Cu-Pb-Zn-Mineralvorkommen (Abbildung 1), die mit einer Syenitintrusion in Zusammenhang stehen.* Die historischen Proben, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, wurden nicht von Interra verifiziert. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei ihnen um Stichproben, die von Natur aus selektiven Charakter haben und nicht unbedingt repräsentativ für eine Gesteinsmenge sind.Der Erwerb von Stellar erfolgte im Rahmen dreier separater Transaktionen, nämlich (i) 18 Mineralschürfrechte mit einer Größe von insgesamt 5.256,79 ha (die Stellar-Schürfrechte), einschließlich der Cassiopeia-Schürfrechte, die zuvor von zwei unabhängigen Personen abgesteckt worden waren; (ii) dreier Mineralschürfrechte, einschließlich des Gebiets Jewelry Box mit einer Größe von 91,19 ha (die Jewelry Box-Schürfrechte), das zuvor von einer unabhängigen Person abgesteckt worden war; sowie (iii) des Sparkle-Schürfrechts mit einer Größe von 37,68 ha (das Sparkle-Schürfrecht), das zuvor von einer unabhängigen Person abgesteckt worden war.Als Vergütung für eine 100-%-Beteiligung an den Stellar-Schürfrechten wird Interra insgesamt 5.000.000 übertragbare Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die Warrants) ausgeben, wobei jeder Warrant innerhalb eines Zeitraums von 60 Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,085 $ zu einer Stammaktie des Unternehmens (Aktie) umgewandelt werden kann. Darüber hinaus wird Interra den Inhabern der Stellar-Schürfrechte die Kosten für die Absteckung in Höhe von etwa 8.000 $ erstatten.Als Vergütung für eine 100-%-Beteiligung an den Jewelry Box-Schürfrechten und dem Sparkle-Schürfrecht wird Interra insgesamt 117.647 Aktien ausgeben, was unter Annahme eines Preises von 0,085 $ pro Aktie für jeden aktuellen Inhaber dieser Schürfrechte einer Vergütung in Höhe von 10.000 $ entspricht. Darüber hinaus wird das Unternehmen dem aktuellen Inhaber des Sparkle-Schürfrechts eine NSR-Royalty in Höhe von 1,0 % (die Royalty) auf alle Mineralien gewähren, die im Sparkle-Schürfrecht oder einem Teil davon gefördert werden. Das Unternehmen kann durch eine Zahlung in Höhe von 1.000.000 $ 0,5 % der Royalty vom aktuellen Inhaber des Sparkle-Schürfrechts erwerben, um die Royalty von 1,0 % auf 0,5 % zu senken.Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit den oben genannten Transaktionen emittiert werden, unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission. Der Abschluss des Erwerbs der hier beschriebenen Forderungen unterliegt den üblichen Bedingungen für Transaktionen dieser Art und der Genehmigung der Akquisitionen durch die Canadian Securities Exchange.Interra ernennt James Dixon zum Berater des Board of Directors. James Dixon begann seine Karriere in den 1980er-Jahren als Forschungstechnologe im Bereich Erdölreservoirtechnik. In den 1990er-Jahren wechselte er dann in den technischen Betrieb. Er verfügt über vierundzwanzig Jahre Erfahrung in der Prospektion in der Region Bulkley - Morice in British Columbia, wo seine Familie seit über einem Jahrhundert in der Mineralienexploration tätig ist. Diese Pionierarbeit schloss auch die Mine Sibola, die Mine Owen Lake (Mine Silver Queen) und in jüngerer Zeit die Lagerstätte Lone Pine mit einer Mineralressource im Umfang von 110 Millionen Tonnen ein. Seine Familie war zudem an der Entwicklung der Region in Form von Sägewerken/Hobelwerken sowie dem Pelzhandel mit den First Nations beteiligt. Herr Dixons generationsübergreifende Erfahrung sowohl im Bergbau als auch in der direkten Zusammenarbeit mit den First Nations wird für uns von großem Nutzen sein, wenn wir uns um die starke Einbindung der Gemeinden und die Umsetzung nachhaltiger Explorationspraktiken im Gebiet Houston bemühen, wo Herr Dixon und seine Familie enge Beziehungen zu den Gemeinden aufgebaut haben.Das Unternehmen hat einem Berater des Unternehmens im Einklang mit seinem Equity Incentive Plan Aktienoptionen auf den Erwerb von insgesamt 150.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt. Die Aktienoptionen können bis zum 12. Dezember 2029 ausgeübt und zu einem Preis von je 0,12 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von 18 Monaten unverfallbar.Tony Barresi, Ph.D., P.Geo, der technische Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Interra Copper Corp. konzentriert sich auf die Steigerung des Shareholder-Values durch die Exploration und Erschließung seiner beiden Kupfer-Explorationsprojekte in British Columbia, Kanada, die sich noch in einem frühen Stadium befinden.Das Projekt Thane, das sich im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia befindet, erstreckt sich über 20.658 Hektar mit 10 identifizierten vorrangigen Zielen, die eine signifikante Kupfer- und Edelmetallmineralisierung aufweisen. Das Unternehmen hat eine Earn-in-Option von bis zu 80 % und eine Joint-Venture-Vereinbarung für das Projekt Rip, das im Stikine-Terrane in einem produktiven Gürtel der späten Kreidezeit (Bulkley-Plutonitabfolge) liegt, der für Kupfer-Molybdän-Lagerstätten bekannt ist. Interra hat eine Konzessionsfläche von 5.932 ha neben dem Konzessionsgebiet Stars abgesteckt, die die magnetische Anomalie Big Dipper enthält. Es wird angenommen, dass Big Dipper die Fortsetzung der magnetischen Anomalie ist, die das Porphyrprojekt Stars innerhalb des Porphyrgürtels Bulkley definiert.Das Führungs- und Beraterteam von Interra besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Interra hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol IMCX notiert. Für weitere Informationen über Interra besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.interracoppercorp.com.Im Namen des Board von Interra Copper Corp. Brian Thurston, P.Geo.Chief Executive Officer und DirektorTel: 778-949-1829Kelly Abbott, Investor Relationsinfo@interracoppercorp.comhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77807/Interra_161224_DEPRCOM.002.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77807/Interra_161224_DEPRCOM.003.pngZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich insbesondere auf das Kupferprojekt RIP, einschließlich des Phase-Eins-Bohrprogramms, seines Explorationspotenzial sowie der erwarteten Erfüllung der Earn-in-Verpflichtungen des Unternehmens für 2024 und 2025, beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Interra als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken, die mit dem operativen Betrieb von Mineralexplorationen verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Genehmigungen und andere behördliche Genehmigungen zu erhalten, die für die Durchführung der Explorationspläne des Unternehmens erforderlich sind, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Interra übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!