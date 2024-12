United Lithium erhält von Schweden den Status des nationalen Interesses für Bergby

Vancouver, 16. Dezember 2024 - United Lithium Corp. (United Lithium oder das Unternehmen) (CSE: ULTH; OTCQX: ULTHF; FWB: 0UL) freut sich bekannt zu geben, dass dem Lithiumprojekt Bergby (Bergby) in Schweden der Status des nationalen Interesses gewährt wurde. Mit dieser Designierung wird Bergby zu einem Rohstoffprojekt von nationalem Interesse, da es möglicherweise in der Lage sein wird, zur zukünftigen Lithiumversorgung von Schweden und anderen Teilen Europas beizutragen. Der Status des nationalen Interesses wurde vom Geologischen Dienst in Schweden (SGU) gewährt. Die Region Bergby wird damit gegen Maßnahmen geschützt, die einer zukünftigen Rohstoffförderung im Weg stehen könnten. Der Zweck der Designierung besteht darin, die langfristige Planung in Bezug auf die Nutzung von Grund und Boden sowie das Ressourcenmanagement zu unterstützen.Die heutige Ankündigung stellt einen wichtigen Meilenstein für den weiteren Ausbau des Lithiumprojekts Bergby dar, erklärt Scott Eldridge, President und CEO von United Lithium. Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des SGU, dass Bergby die Anforderungen erfüllt, um den Status eines Gebiets von nationalem Interesse zu erhalten, das für zukünftige Rohstoffvorkommen von Bedeutung ist. Der Zugang zu essentiellen Rohstoffen, welche die grüne Energiewende unterstützen, ist in Europa nur begrenzt vorhanden. Bergby birgt somit das Potenzial, für Schweden und auch für die übrige Europäische Union zu einem ganz wesentlichen Projekt zu werden, und wird nun zu diesem Zweck geschützt. In Schweden gibt es schon seit den 1980er Jahren eine staatliche Definition für Rohstoffvorkommen von nationalem Interesse. Außerdem hat das Land eine lange Bergbautradition und ist derzeit eines der führenden erz- und metallproduzierenden Länder der EU. Eines der strategischen Hauptziele besteht darin, Schwedens Position als eines der führenden Bergbau- und Rohstoffländer der EU zu stärken.Der im Jahr 1858 gegründete SGU ist als Regierungsbehörde für Fragen im Zusammenhang mit dem Grundgestein, dem Boden und dem Grundwasser in Schweden zuständig und überwacht alle Aktivitäten in Bezug auf Rohstoffvorkommen, einschließlich Erkundung und Förderung. Der SGU wird von zwei beratenden Gremien geleitet: dem Advisory Council for Mineral Resources (Beirat für Mineralressourcen) und dem Advisory Council for Minerals Exploration (Beirat für Mineralexploration). Der SGU ist die Aufsichtsbehörde des schwedischen Bergbauinspektorats, das Genehmigungen für die Exploration und Förderung von Rohstofflagerstätten in Schweden erteilt.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seinen unabhängigen Direktoren insgesamt 117.721 Deferred Share Units (jeweils eine DSU) zu einem Richtpreis von 0,212 $ pro DSU gewährt hat. Die DSUs wurden als Vergütung für jene Leistungen gewährt, die von den entsprechenden Direktoren im Quartal zum 31. Oktober 2024 erbracht wurden. Die DSUs wurden in Abstimmung mit dem vom Unternehmen am 16. Februar 2024 eingeführten Omnibus-Incentive-Plan ausgegeben. Bis dato hat das Unternehmen an seine unabhängigen Direktoren insgesamt 117.721 DSUs ausgegeben.Bergby besteht aus zehn Explorationslizenzen mit einer Fläche von 7.897 ha, das sich in der Nähe der Küste des Bottnischen Meerbusen in Mittelschweden befindet. Das Projekt befindet sich über die Autobahn E4 ca. 200 km nördlich von Stockholm und 25 km nördlich der Stadt Gävle in einem Gebiet mit bedeutender Infrastruktur, unter anderem mit Zugang zu Autobahnen und Straßen, Eisenbahn, Strom und dem Hafen von Norrsundet. Gävle ist ein nahegelegenes Arbeits- und Versorgungszentrum. Außerdem liegt Bergby 570 km südlich der neuen Lithiumbatterie-Gigafactory Northvolt in Schweden und über den Bottnischen Meerbusen in 440 km Entfernung vom derzeit im Bau befindlichen Hydroxidwerk von Keliber Lithium. Das Projekt umfasst inzwischen fünf durch Bohrungen bestätigte spodumenhaltige Pegmatite (Pegmatit A bis E) mit einer Streichlänge von zusammen mehr als 4.000 m. Dort befinden sich noch erklärungsbedürftige spodumenhaltige Geröllzüge, und ein Großteil des Konzessionsgebiets ist noch unerkundet, was das ausgezeichnete Potenzial von Bergby für weitere Entdeckungen veranschaulicht. United Lithium Corp. (CSE: ULTH) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von der globalen Nachfrage nach Lithium beflügelt wird. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Lithiumprojekte in politisch stabilen Rechtsgebieten mit ausgebauter Infrastruktur gerichtet, da diese die Möglichkeit für eine schnelle und kostengünstige Exploration, Erschließung und Produktion bieten.Die konsolidierten Finanzabschlüsse des Unternehmens sowie die dazugehörigen Lageberichte (Management's Discussion and Analysis) sind auf der Website des Unternehmens unter https://unitedlithium.com/ oder in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.Im Namen des Board of DirectorsScott EldridgePresident, Chief Executive Officer und DirektorTelefon: +1 604-428-6128E-Mail: scott@unitedlithium.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Potenzials des Bergby-Projekts, des Potenzials von Bergby, Schweden und/oder andere Teile Europas in Zukunft mit Lithium zu versorgen, und des Potenzials, dass diese Ausweisung als nationales Interesse zukünftige Genehmigungsziele bei Bergby unterstützen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Vorhersagen, Projektionen und Prognosen und sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten, potenziell, Ziel, Budget und beabsichtigen sowie an Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden kann, wird, sollte, könnte oder dürfte, sowie an anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, einschließlich deren Verneinung.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements des Unternehmens, die auf Grundlage ihrer Erfahrungen und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Informationen getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; Metall- und Mineralpreise; die Verfügbarkeit von Kapital; die Genauigkeit der Prognosen und Schätzungen des Unternehmens; die Realisierung von Mineralressourcenschätzungen; Zins- und Wechselkurse; den Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; die Verfügbarkeit von Bohrausrüstung und Zugang; tatsächliche Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; behördliche Regulierung; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Kapitalausgaben; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Erschließungsaktivitäten; Beziehungen zum Personal; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; Änderungen der Projektparameter mit der weiteren Verfeinerung von Plänen; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Preis von Lithium und anderen Metallen und Mineralen, die Nachfrage nach Lithium und anderen Metallen und Mineralen, die Fähigkeit, Explorations- und Erschließungsaktivitäten durchzuführen, den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, die Fähigkeit, qualifiziertes Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen, die Fähigkeit, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten, und den regulatorischen Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hier beschrieben. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 