Scope Technologies gewinnt First Majestic Silver als Unternehmenskunden

Vancouver, 16. Dezember 2024 - Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) (Scope Technologies oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen First Majestic Silver Corp. (TSX: AG; NYSE: AG; Frankfurt: FMV) (First Majestic), ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, als Unternehmenskunden für verschlüsselte, unveränderliche dezentrale Datenspeicherungs- und quantenresistente Sicherheitslösungen von Scope gewinnen konnte.Im Rahmen des umfassenden Auftragsprozesses von Scope Technologies unterzog sich First Majestic Silver Corp. einem individuellen Machbarkeitsnachweis (POC), der eigens hinsichtlich der Erfüllung der strengen Leistungs- und Sicherheitsstandards des Unternehmens konzipiert wurde. Dieser Prozess beinhaltete das Quantum Preparedness Assessment von Scope, eine rigorose Bewertung potenzieller Sicherheitslücken in einer zukünftigen Quantencomputing-Landschaft. Die Bewertung beinhaltet sowohl aktuelle als auch zu erwartende Risiken und stellt sicher, dass sich die Lösungen von Scope nahtlos in die IT-Infrastruktur von First Majestic integrieren lassen und gleichzeitig zukunftssicheren, quantenresistenten Standards entsprechen. Dieses Sicherheitsniveau stärkt die Datenintegrität über alle Phasen der technologischen Entwicklung hinweg und ermöglicht es den Unternehmenskunden von Scope, in einem sich schnell entwickelnden digitalen Zeitalter zuversichtlich zu arbeiten.Da wir in ein Zeitalter eintreten, in dem Weiterentwicklungen im Quantencomputing - wie etwa die jüngsten Fortschritte von Google bei seinem Willow-Projekt - die Dringlichkeit für Unternehmen erhöhen, eine quantenresistente Verschlüsselung und Speicherung einzuführen, müssen Unternehmen entschlossen handeln, um ihre kritischen Daten zukunftssicher zu machen, sagte James Young, CEO von Scope Technologies. Die Entscheidung von First Majestic, unsere quantenresistenten Verschlüsselungs- und Datentresordienstleistungen in Anspruch zu nehmen, verdeutlicht das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen angesichts der sich schnell entwickelnden Technologie.Sean Prescott, Gründer von Scope Technologies, fügte hinzu: Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie sowohl klassischen als auch Quantenbedrohungen standhalten und in puncto Verschlüsselung, Unveränderlichkeit und Dezentralisierung die höchsten Standards gewährleisten. Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit First Majestic und unterstützen sein Engagement für einen quantenresistenten Datenschutz.Dieser Auftrag stellt eine bedeutsame Bestätigung für die Technologie von Scope dar. Scope ermutigt Unternehmen aller Branchen, hinsichtlich eines Gesprächs Kontakt aufzunehmen - entweder direkt an James Young unter james@qse.group oder über die Kontaktseite. Scope ist bestrebt, allen Unternehmen diese Sicherheit der nächsten Generation zu bescheren, um den Schutz vor heutigen und zukünftigen Bedrohungsvektoren zu gewährleisten.Weitere Informationen und die Preisbestimmung für unsere Quanten-Datensicherheitsdienste finden Sie unter: www.qse.group. First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt und betreibt zurzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio an Erschließungs- und Explorations-Assets, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada.Scope Technologies Corp. mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist ein revolutionäres Technologieunternehmen, das auf Quantensicherheit und maschinelles Lernen spezialisiert ist. Über seine Hauptmarke, die QSE Group, bietet Scope in den Bereichen Datensicherheit, Quantenverschlüsselung und dezentraler Speicher Lösungen der nächsten Generation an und unterstützt Unternehmen mit sicheren, skalierbaren Technologien, die Wachstum und betriebliche Effizienz fördern. 