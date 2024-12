Chris Vermeulen: Nächste Goldziele und "Sweet Spot" zum Kaufen; Silber & Bitcoin 2025

In einem Gespräch mit Investing News ließ Chris Vermeulen, Chefmarktstratege bei TheTechnicalTraders.com, die beeindruckende Preisentwicklung von Gold im Jahr 2024 Revue passieren und legte dar, wohin sich das gelbe Metall seiner Meinung nach im Jahr 2025 entwickeln wird. Außerdem diskutierte er seine Prognose für Silber und Platin.Er sieht zwar bis etwa Ende Januar weiteres Aufwärtspotenzial, erwartet aber letztlich, dass sich der Goldpreis mehrere Monate lang seitwärts oder nach unten bewegen wird, bevor eine weitere große Rally einsetzt, die vier bis sechs Jahre dauern wird."Das ist der Zeitpunkt, an dem sich die Bergbauunternehmen wirklich beteiligen werden, und wir werden sehen, dass jeder im Bereich der Edelmetallminen tätig sein will. Sie werden diese Hunderte oder Tausende von Prozent Rendite machen, wenn Gold in diesem neuen wirtschaftlichen Reset explodiert", erklärte Vermeulen in dem Interview.Er sprach auch über seine Aussichten für Silber und Platin und erzählte, warum er sich kürzlich entschlossen hat, zum ersten Mal seit 10 Jahren mit Bitcoin zu handeln. Vermeulens kurzfristiges Ziel in diesem "nicht zu verfehlenden" Handel ist 108.700 US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de