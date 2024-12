Bagger, gelbe Westen & Blechhütten

Wann immer ich einen Newsletter in die Hand nehme, der sich mit verschiedenen Aspekten des Investierens befasst, kann ich innerhalb der ersten zwei oder drei Absätze erkennen, ob es sich um das Produkt einer A- oder B-Persönlichkeit handelt, wobei der A-Typ ein charmanter, begnadeter Redner ist, dessen seidenweiche Ausführungen Berge versetzen und Polizisten dazu bringen, ihre Dienstmarken abzugeben, während der B-Typ schlafwandlerische Faktenfinder sind, die mehr Zeit damit verbringen, die Fußnoten zu erläutern als das ursprüngliche Thema und die häufig Schafe zählen, wenn die Psyche von Schlaflosigkeit befallen ist.Vorstandsvorsitzende sind in der Regel A-Typen, haben aber im Sitzungssaal und vor der Veröffentlichung von Informationen, die sie unterschrieben haben, immer B-Typen um sich. Wie viele Episoden von Sherlock Holmes habe ich gesehen, bevor mir klar wurde, dass Dr. Watson der unschätzbare B-Typ zu Holmes' A-Typ-Persona war?Heutzutage sind die Führungsetagen der Junior-Bergbauindustrie mit ehemaligen institutionellen Verkäufern und/oder Analysten besetzt, die den CFA-Kurs (Certified Financial Analyst) erfolgreich absolviert haben und diesen für den Rest der Zeit auf jedem Briefpapier oder jeder Visitenkarte, die ihren Namen trägt, prangen lassen. Aufgrund der extremen Schwierigkeit, den Kurs zu bestehen, ist dieser Titel sehr begehrt.Es heißt, die CFA-Prüfung sei härter als das Anwaltsexamen für Juristen und sogar schwieriger als das CFE (Common Final Exam) für Buchhalter. Ich habe das CFA-Examen nie geschrieben (auch nicht das Anwaltsexamen oder das CFE), aber ich habe den kleinen Bruder des CFA, den CIM-Kurs (Certified Investment Manager), erfolgreich abgeschlossen, was mich daran erinnert, warum ich nach meinem B.Sc.B.A.-Abschluss 1976 tagelang gefeiert habe, weil ich zum letzten Mal "Abschlussprüfungen" schreiben musste.Damals, in den 1990er Jahren, als die Explorationsunternehmen von wildgewordenen A-Typen geleitet wurden, die eher an Mississippi-Riverboat-Spieler als an CFA-Absolventen erinnerten, hatten die meisten erfolgreichen Juniorunternehmen einen Verkäufer als CEO und einen erfahrenen Minensucher als Vizepräsidenten für Exploration.Bei Besprechungen in unserem Corporate-Finance-Boardroom wurden die Verkäufer vom CEO angesprochen, während die Corporate-Finance-Gruppe, zu der auch die Analysten und Banker gehörten, immer nur dem V.P.-Exploration zuhörten, weil er schließlich der einzige Unternehmensvertreter war, der etwas über die Felsen wusste. Es waren immer die Finanzleute des Unternehmens, die den "erfahrenen Minensucher" vom "unerfahrenen Minensucher" unterscheiden konnten, und das war es, was bei den Geschäften mit jungen Bergbauunternehmen immer die Spreu vom Weizen trennte.Gestern Abend unterhielt ich mich mit einem guten Freund, den ich 1991 am Telefon kennengelernt hatte, als er eine Zeitschrift mit dem Titel "The Venture Capital Update" verfasste, die sich nach der Entdeckung von Mountain Province Mining im Jahr 1995 eher als "Juwelenfund" denn als "Zeitschrift" erwies. Nachdem die Aktie in der Prognoseausgabe von 1995 bei einem Kurs von 0,47 CAD als "Top Pick" bezeichnet wurde, dauerte es nur sechs Monate, bis sie bei 9,75 CAD notierte und damit in Bergbaukreisen zum Stadtgespräch wurde.Wie auch immer, sein Name ist Fred Bechhold und er stammt aus dem südlichen Missouri, einer kleinen Stadt in den Ozarks, die ich in den 70er Jahren außerhalb der Vorlesungszeit der Universität St. Louis oft besucht habe. Als altgedienter Händler und unglaublich scharfsinniger Beobachter von Kapitalströmen (d. h. "Geschäftsströmen") waren er und ich 1992 die treibenden Kräfte hinter einer meisterhaften Aktienwerbung namens United Reef Petroleums, bei der es sich ironischerweise um eine seltene "Penny-Aktie" handelte, das an der Toronto Stock Exchange (im Gegensatz zur TSX Venture oder "Vancouver Stock Exchange", wie sie damals hieß) zu etwa 0,10 CAD je Aktie gehandelt wurde.In jenem Jahr wurde das kleine Unternehmen, nicht zuletzt dank Bechhold, zur aktivsten Aktie an der TSE und zum größten prozentualen Gewinner an der gesamten Börse. Es ist auch und vor allem meinem Missouri-Kollegen zu verdanken, dass, nachdem das Unternehmen das Royal York für eine Unternehmenspräsentation gebucht hatte, der Ballsaal des Hotels bis auf den letzten Platz gefüllt war, was in einem Vorraum mit geringer Kapazität begann.Das Personal musste außerhalb des Ballsaals Monitore aufstellen, um die überfüllte Menge unterzubringen, die aus dem Nahen Osten und Europa eingeflogen war, um von diesem magischen neuen "Diamantengeschäft" zu erfahren, das aus dem "tiefdunklen Afrika" kam und einen todsicheren Weg zu ungeahnten Reichtümern bot.Gestern Abend, als wir über die eklatanten Unterschiede zwischen der Junior-Bergbauszene im Jahr 1995 und 2024 sprachen, erwähnte er ein kleines Junior-Unternehmen, dessen Direktor er war. Ich möchte den Namen des Unternehmens nicht nennen, aber es handelte sich um ein Unternehmen, das eine Technologie zur Gewinnung von Seltenen Erden aus den "Feinanteilen" des Wüstensandes im Südwesten der USA entwickelte. Es begann mit einer Finanzierung von 0,15 CAD an der alten Alberta Stock Exchange und schmachtete Monat für Monat bei 0,30 CAD, da die ursprünglichen 0,15-CAD-Investoren den Preis jedes Mal deckelten, wenn es versuchte, sich zu erholen (erinnern Sie sich an etwas?).Bei dieser Geschichte stellen sich mir die Nackenhaare auf und beginnen zu kribbeln, denn sie verkörpert alles, was die Technologie- und Kryptowährungs-Gang heute in der meisterhaften Kunst der Werbung einsetzt. Fred fühlte sich von den PHDs - den "B-Typen" - eingeengt, die die Unternehmensrichtlinien mit einer spürbaren Verachtung für den Aktienkurs oder das marode Image des Unternehmens leiteten, und beschloss, etwas Proaktives zu tun, um den "Shareholder Value" zu schützen und zu steigern (ein Gebot, das für die neue Generation von Managern im Jahr 2024 längst verloren ist).Er buchte einen Flug nach Arizona, mietete einen Bagger, heuerte einen Kameramann und ein paar illegale Einwanderer an und kaufte eine alte, gebrauchte Blechbaracke von Army Surplus. Dann begab er sich zum "Grundstück", wo er zwei Dutzend Fotos vom Bagger in Aktion machte, komplett mit Arbeitern in gelben Westen, die sich vor dem Hintergrund der Blechhütte abmühten. Dann kehrte er nach Missouri zurück, ließ das Material von einem Studenten bearbeiten und mit dem Kommentar des Geschäftsführers (einem Doktor der Mineralwirtschaft) überspielen und schickte das fertige Produkt in den nächsten Wochen an über 500 Fondsmanager und vermögende Privatpersonen. Die gesamte Aktion kostete 5.600 US-Dollar.Die Geschichte hatte sich nicht geändert, aber was die Anleger aus der schlichten Präsentation herauslesen konnten, war, dass an der Liegenschaft gearbeitet wurde, was bedeutete, dass die Ergebnisse noch ausstanden. In den nächsten Monaten wuchs das Unternehmen so weit, dass eine der großen US-Depotbanken die Coverage aufnahm und die Aktie durch institutionelles Interesse auf einen Höchststand von über 20 CAD je Aktie und eine Marktkapitalisierung von mehreren hundert Millionen Dollar brachte. Und das alles begann für den stolzen Betrag von 5.600 USD.Fred wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es manchmal, ja sogar meistens, nicht der "grandiose Plan" ist, der die Arbeit zum Erfolg führt. Es sind die kleinen Details, die entweder ignoriert oder effektiv behandelt werden, die die Geschicke eines Junior-Explorers verändern können.Die heutigen Investor-Relations-"Experten", die in der Regel Ende 20 oder Anfang 30 sind, sind der Meinung, dass soziale Medien der einzige Weg sind, den man in der heutigen Welt des Aktienmarketings beschreiten sollte, aber ich widerspreche dem, denn der erfolgreichste Aktienpromoter der Welt, Steve Jobs, begann mit seinen Apple-Konferenzen, bei denen er vor einer überfüllten Menschenmenge stand und winzige Modelle des MacBook vorführte, um es der begeisterten, schreienden Menge zu zeigen. War dieses MacBook-Modell funktionsfähig? Natürlich nicht, aber das musste es auch nicht sein, denn es war die Präsentation des Traums, die zählte, und sie trieb seinen Aktienkurs in die Höhe - viel höher.Elon Musk nahm dann eine Seite aus dem Jobs-Handbuch und ging viele Schritte weiter, als er das "fahrerlose Elektrofahrzeug" vorstellte, das einen zu einem Ziel bringen konnte, während man auf seinem Tablet Grand Theft Auto spielte, und zwar mit einem Modell, das ferngesteuert wurde, als würde man ein ferngesteuertes Spielzeug bedienen. Dabei spielte es keine Rolle, dass die Technologie fehlerhaft war, was zu zahlreichen Unfällen, Verletzungen und Todesfällen führte, sobald sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, sondern dass Elons Traum vom "fahrerlosen Fahrzeug" brillant, beneidenswert und für alle, die ihm dabei zusahen, ansprechend war.