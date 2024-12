MKS Pamp: Mehr Volatilität bei Gold im Jahr 2025 & engerer Pfad zu 3.000 Dollar

Nicky Shiels, Head of Research & Metals Strategy bei MKS PAMP, geht in ihrem Edelmetallausblick 2025 davon aus, dass sich der Goldpreis in einer recht breiten Spanne zwischen 2.500 Dollar und 3.200 Dollar bewegen wird, wobei das Schicksal des Edelmetalls weitgehend von der Federal Reserve bestimmt wird, berichtet Kitco News . Gleichzeitig prognostiziert MKS einen durchschnittlichen Goldpreis von 2.750 Dollar je Unze für das Jahr, was einem Anstieg von 14% gegenüber dem aktuellen Jahresdurchschnitt entspricht."Der Goldpreis bei 3.000 Dollar oder 2.500 Dollar hängt davon ab, ob die Fed der Trump'schen Inflationskurve voraus- oder hinterherläuft. Wir gehen davon aus, dass sie hinterherläuft, was zu sinkenden Realzinsen und einem weicheren US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte führen wird", erklärte sie. "Strukturell gesehen sorgt die positive Rückkopplungsschleife aus hoher und länger anhaltender Inflation, anhaltender Deglobalisierung, Währungsentwertung, Entdollarisierung durch die Zentralbanken, chaotischer und unvorhersehbarer Geopolitik, unhaltbaren globalen Schuldenpfaden und einer allgemeinen Anlegergemeinschaft mit zu geringem Eigenkapital dafür, dass Gold eine sichere Diversifikation bleibt."Obwohl Gold im Jahr 2025 über eine solide fundamentale Unterstützung verfügt, stellte Shiels fest, dass die Wahrscheinlichkeit eines Bärenmarktes im nächsten Jahr höher ist als die eines Aufwärtsszenarios. In ihrem Bericht gab Shiels eine 30%ige Chance an, dass der Goldpreis im nächsten Jahr näher an die Marke von 2.500 Dollar herankommt, da der designierte Präsident Donald Trump den amerikanischen Exzeptionalismus mit wachstumsfördernden Maßnahmen wie Steuersenkungen und Deregulierung vorantreibt.Obwohl Shiels Gold eher zurückhaltend gegenübersteht, sieht sie ein erhebliches Potenzial für Silber. MKS geht davon aus, dass sich der Silberpreis in einer Spanne von 28 Dollar bis 42 Dollar je Unze bewegen wird, mit einem Durchschnittspreis von 36,50 Dollar je Unze, was einem Anstieg von 23% gegenüber dem derzeitigen Jahresdurchschnitt entspricht. Shiels meinte, dass die weltweiten Lockerungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft beitragen und die industrielle Nachfrage nach Silber im Jahr 2025 ankurbeln dürften.© Redaktion GoldSeiten.de