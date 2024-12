Investing News: 2024 Silberjahresrückblick

Trotz einer gewissen Volatilität kamen im Laufe des Jahres Faktoren wie die steigende industrielle Nachfrage, Käufe von Anlegern als sicherer Hafen und ein schwächeres Minenangebot zusammen und unterstützten den Silberpreisanstieg, so Investing News. Insgesamt ist der Silberpreis seit Anfang 2024 um fast 35% gestiegen und hat damit den Anstieg von Gold um 32% übertroffen.Silber begann das Jahr mit einer schwachen Note, da sich die schwache Performance von 2023 fortsetzte. Die Erwartung von Zinssenkungen verlieh Silber jedoch Ende Februar und Anfang März Auftrieb, was den Preis von 22 USD auf über 25 USD ansteigen ließ. Damals meinte Peter Krauth, Herausgeber von Silver Stock Investor gegenüber Investing News: "Auch Silber hinkt in der Regel Gold hinterher, holt dann auf und übertrifft es. Das erleben wir jetzt gerade zuhauf. Seit Ende Februar ist Gold um etwa 15% gestiegen, während Silber um etwa 22% zugelegt hat."Die wichtigste Nachricht des zweiten Quartals war der Durchbruch des Silberpreises durch die 30-Dollar-Marke. Der Preis wurde weiterhin durch Zinssenkungsspekulationen angeheizt, erfuhr aber auch Unterstützung durch Industriesegmente, da die Nachfrage aus Indien stark anstieg. Das Land importierte in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 mehr Silber als im gesamten Jahr 2023.Indien ist in der Regel für seine starke Nachfrage nach Edelmetallen und Schmuck bekannt, aber Michael DiRienzo, Präsident und CEO des Silver Institute, erklärte gegenüber Investing News, dass das Land auch von einer "stärkeren Nachfrage nach Elektro- und Elektronikgeräten profitiert, dank der anhaltenden Stärke des indischen Immobilienmarktes und der steigenden Investitionen in den Bau der lokalen Infrastruktur".Während des größten Teils des dritten Quartals hatte der Silberpreis keine große Aufwärtsdynamik zu verzeichnen. Stattdessen kam es zu einem deutlichen Rückgang in Richtung 26 USD. Zum Ende des Quartals sorgte jedoch eine Zinssenkung der Fed für erheblichen Rückenwind für Silber, so dass es bis Ende September die 32 USD-Marke überschritt.In diesem Quartal gab First Majestic Silver am 5. September bekannt, dass es alle emittierten und ausstehenden Aktien von Gatos Silver im Rahmen einer Transaktion im Wert von 970 Mio. USD erwerben wird. Am 4. Oktober folgte die Vereinbarung von Coeur Mining SilverCrest Metals für 1,7 Milliarden US-Dollar zu übernehmen.Der Silberpreis begann das vierte Quartal mit einem kräftigen Anstieg auf 31,37 USD je Unze am 1. Oktober und kletterte am 4. Oktober auf 32,18 USD, bevor er am 9. Oktober auf 30,49 USD zurückging. Der Preis des weißen Metalls blieb jedoch nicht lange niedrig. Am 22. Oktober kletterte er auf sein bisheriges Jahreshoch von 34,72 USD und erreichte damit den höchsten Stand seit 12 Jahren.Der stärkste Rückenwind für Silber kam von den geopolitischen Spannungen, da die Wahrscheinlichkeit, dass sich der israelisch-palästinensische Konflikt im Oktober zu einem breiteren regionalen Krieg ausweitet, größer zu werden schien. Die Angriffe Israels auf den Libanon, Syrien und den Iran führten dazu, dass mehr Anleger den Zufluchtsort Edelmetall suchten, was dem Silber zugute kam.Nach den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November hatte Silber mit Gegenwind zu kämpfen und verlor an einem einzigen Tag fast 5%, da einige Anleger in zinstragende Anlagen flüchteten. Die Verluste des Metalls wurden jedoch etwas gemildert, nachdem die US-Notenbank am 7. November ihren Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt hatte.© Redaktion GoldSeiten.de