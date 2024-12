Lion One Metals meldet Ergebnisse von Bohrungen an der Tuvatu-Goldmine in Fidschi

Minenportal.de veröffentlichte heute neue Bohrergebnisse aus den Infill- und Gehaltskontrollbohrungen der Zone 5 auf dem zu 100% unternehmenseigenen alkalischen Goldprojekt Tuvatu in Fidschi bekannt zu geben.



Diese Ergebnisse befinden sich alle in der Nähe der unterirdischen Erschließung im oberflächennahen Teil der Mine. Die Bohrungen konzentrierten sich auf die neigungsaufwärts und neigungsabwärts gelegenen Bereiche der Loden UR2 und URW3. Frühere Bohrergebnisse aus dem Gebiet der Zone 5 sind in den Pressemitteilungen vom 12. Juni 2024, 5. Juni 2024 und 13. Dezember 2023 zu finden.



Neue Top-Ergebnisse:



• Bohrloch TGC-0237: 1.517 g/t Gold über 0,3 Meter

• Bohrloch TGC-0263: 513,50 g/t Gold über 0,3 Meter

• Bohrloch TGC-0254: 67,45 g/t Gold über 0,75 Meter

• Bohrloch TGC-0256: 64,25 g/t Gold über 0,6 Meter





© Redaktion





