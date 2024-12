Beobachten Sie den Silberpreis zum Jahresende

Ich weiß, ich weiß. Das Jahr 2024 hat nur noch zwei Wochen, und Sie denken schon an die Ferienzeit. Mir geht es genauso. Behalten Sie jedoch zum Jahresende den Silberpreis im Auge, denn der Ausgang des Jahres 2024 kann einen erheblichen Einfluss darauf haben, wohin er sich im Jahr 2025 bewegt.Ehrlich gesagt ist es schwer zu glauben, dass das Jahr 2024 fast vorbei ist. Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen, dass das Jahr mit einem Silberpreis von unter 24 Dollar je Unze begann und die Aussichten für das kommende Jahr gut, aber nicht zu verrückt aussahen. Wir haben unsere Jahresprognose hier bei Sprott Money am 9. Januar veröffentlicht und erwarteten einen Anstieg von 10% bis 15% für Silber im Jahr 2024 mit einem Schlusskurs von fast 27 Dollar.Während ich diese Zeilen am 16. Dezember schreibe, liegt der Spotpreis für Silber bei 30,50 Dollar. Wenn ich schon um 3 Dollar daneben liege, dann doch lieber auf der niedrigen Seite! Wenn wir dieses Niveau bis Silvester halten, wird der Silberpreis in diesem Jahr um fast 30% steigen. Das ist ein solides Jahr, das beste seit 2020 und weitaus besser als die letzten drei Jahre. (Die nachstehende Tabelle wurde am 4. Oktober aktualisiert.)Was aber, wenn sich der Silberpreis in den nächsten zwei Wochen ein wenig erholt? Wie wichtig und bedeutsam könnte es sein, das Jahr bei 32 Dollar oder 33 Dollar zu beenden? Um diese Frage zu beantworten, sollten wir nicht die Tages- oder Wochencharts heranziehen. Ziehen wir stattdessen den langfristigsten Chart heran, der uns zur Verfügung steht - der Jahreschart.Zunächst einmal: Welche Bedeutung haben langfristigere Charts? Während sich Händler mit den Schwankungen und Kehrtwenden der Stunden- und Tagescharts befassen, sollten langfristige Anleger eher die langfristigen Charts zu Rate ziehen. Es sind die Monats- und Quartalscharts, in denen sich die langfristigen Trends abzeichnen.Zum Beispiel schloss der Goldpreis im November 2023 auf dem Monatschart über 2.000 Dollar. Im Quartalschart schloss er am 31. März dieses Jahres über der Marke von 2.000 Dollar. Was ist seitdem geschehen? Nur ein beständiger Strom von Investitionen, der den Preis bis Ende Oktober auf 2.800 Dollar ansteigen ließ.Werfen wir vor diesem Hintergrund einen Blick auf den Silberchart. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist der Silberpreis noch lange nicht in der Nähe seiner Allzeithochs von fast 50 Dollar, die 1980 und 2011 erreicht wurden. Daher sind die Monats- und Quartalscharts immer noch mit Kerzen bemalt, die höhere Niveaus erreichen, als wir derzeit haben.Aber sehen Sie diese kleinen blauen Pfeile? Sie zeigen auf Dezember 1979 und Dezember 2010 - die Jahresendstände. Machen wir es uns nun einfacher und packen all diese Monatskerzen in Jahreskerzen. Was sehen wir dann? (Vielen Dank an Chris Vermeulen für diesen Chart!)Was Ihnen auffallen sollte, ist, dass der höchste jemals erreichte Jahresschlusskurs des Silberpreises bei 30,85 Dollar liegt. Dieses Niveau wurde am 31. Dezember 2010 erreicht und übertraf das vorherige Jahreshoch von 28,80 Dollar am 31. Dezember 1979. Als Chris diesen Chart letzte Woche für mich ausdruckte, lag der Spot-Silberpreis bei 31,71 Dollar, ist aber seither auf etwa 30,50 Dollar und damit knapp unter das Schlusshoch von 2010 gesunken.Die wichtigste Frage für den Rest des Jahres 2024 lautet wie folgt: Wird der Spot-Silber den Preis von 2010 wieder übersteigen und darüber schließen? Eine Folgefrage: Was wäre die Bedeutung, wenn dies geschieht?Mit Blick auf das Jahr 2025 sind dies sehr wichtige Fragen. Wenn der Silberpreis das Jahr 2024 deutlich unter seinem Höchststand und unter 30 Dollar abschließt, werden die Bären und die Banken behaupten können, dass das Jahr 2024 nicht anders war als andere Jahre, in denen der Preis gestiegen ist. Es war zwar eine nette Erholung, aber es hat nichts von langfristiger Bedeutung stattgefunden. Wenn sich der Silberpreis jedoch in den nächsten zwei Wochen erholt und es schafft, das Jahr über 30,85 Dollar zu beenden, wird sich ein anderes Bild ergeben. Und wenn der Ausbruch wirklich bemerkenswert ist - sagen wir, der Silberpreis beendet das Jahr bei 32 Dollar oder 33 Dollar - werden die langfristigen Anleger dies sicherlich bemerken.Lehnen Sie sich also zurück, genießen Sie die Feiertage und nehmen Sie sich ein paar Tage frei. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie den Silberpreis ab und zu im Auge behalten. Wenn Sie einen starken Jahresausklang sehen, müssen Sie Ihre Pläne und Preisprognosen für 2025 möglicherweise anpassen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 17. Dezember 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.