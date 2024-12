Dimitri Speck - Gold und Silber sind die Stars des neuen Anlageumfeldes

Dimitri Speck referierte am 8. November im Rahmen von Forum ONE über die Aussichten von Gold und Silber. US-Aktien in Relation zum BIP sind so hoch bewertet wie nie. Eine Blase historischen Ausmaßes hat sich aufgebaut. Laut Speck hat die Blase des Aktien- und Immobilienmarktes sogar eine globale Dimension, auch wenn es einzelne günstig bewertete Märkte gibt. Die Gesamtverschuldung hat ca. 250% des Welt-BIP erreicht.Für Speck ist der Weg zur Inflation vorgezeichnet, womit auch die Schuldenlast reduziert werden kann. Aktien sollten weitgehend von der Inflation nicht profizieren, sondern real sinken. Negative Realzinsen sprechen für Gold, das noch über viele Jahre steigen sollte. Wenn der Optimismus bei den Edelmetallen zulegt, sollte Silber überproportional zum Gold zulegen.Dimitri ist ein Entwickler von Handelssystemen, Fondsmanager und Finanzanalyst. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der saisonalen Analyse. Dimitri wurde mit renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter der Preis des Hedge Fund Journal für den besten europäischen Rohstofffonds, der Scope Award für die beste Finanzinnovation und der Preis der Deutschen Edelmetallgesellschaft.Die Bücker von Dimitri Speck können Sie im Goldseiten Buch-Shop bestellen.Das Begleitmagazin zu Forum ONE können Sie hier bestellen.© Redaktion GoldSeiten.de