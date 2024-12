CDU Paukenschläge, ein brisanter Mord & Atom-Gefahr!?

Die in Syrien zur Macht gelangten Terroristen scheinen sich zu Gesprächspartnern der Bundesregierung zu mausern. Sogar Entwicklungshilft erscheint denkbar! In Sachsen wird Michael Kretschmer erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Er folgt damit auf Mario Voigt in Thüringen. Dort gärt es in der CDU, denn nicht jeder ist mit der Minister-Ernennung von Tilo Kummer einverstanden.Im Moskau wird ein ranghoher General ermordet und die Ukraine bekennt sich zur Tat. Dem Frieden wird das kaum helfen. Ebenfalls wenig hilfreich dürfte die Bemerkung von Friedrich Merz sein, die Ukraine gehöre zum Westen.Ein Bürgermeister aus New Jersey behauptet, die nervenden Drohnen suchten etwas. Nukleares Material aus einem verschwundenen medizinischen Gerät? Eine dünne Erklärung.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)