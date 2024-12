Gold - Die Abwärtsspirale dreht sich weiter

Im Anschluss an die Zinsentscheidung der US-Notenbank setzte der Goldpreis seinen vergangene Woche begonnenen Abverkauf mit hoher Geschwindigkeit fort. Dabei durchbrach das Edelmetall den Support bei 2.600 USD und die dort verlaufende kurzfristige Aufwärtstrendlinie. Im Anschluss an das Verkaufssignal setzte der Goldpreis bis 2.577 USD zurück, um dort im heutigen frühen Handel eine steile Erholung zu starten. Diese prallt allerdings bislang von der 2.620-USD-Marke nach unten ab.Der Abwärtsimpuls seit dem Hoch am Widerstand bei 2.725 USD setzt sich fort und könnte unter 2.570 USD direkt an die Unterstützung bei 2.531 USD führen. Dort hätten die Käufer die Chance, eine deutliche Erholung zu starten. Abgaben unter das ehemalige Rekordhoch würden dagegen zu einer Fortsetzung des Einbruchs bis 2.483 USD führen. Sollte auf diesem Niveau eine deutliche bullische Trendwende ausbleiben, müsste man sich bereits auf einen Einbruch bis 2.431 USD einstellen.Eine vorherige Gegenbewegung bis 2.620 USD dürfte an der Dominanz der Verkäufer nichts ändern. Über der Marke würde dagegen die Hürde bei 2.650 USD angelaufen. Dort könnten die Bären wieder zuschlagen und damit zugleich die Fortsetzung einer temporären Erholung in Richtung 2.685 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)