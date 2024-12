Fed senkt Zinssätze; prognostiziert weniger Senkungen im nächsten Jahr

Die US-Notenbank senkte am Mittwoch wie erwartet die Zinssätze, aber der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell meinte, dass weitere Senkungen der Kreditkosten nun von weiteren Fortschritten bei der Senkung der hartnäckig hohen Inflation abhängen. Diese Äußerungen zeigen, dass die politischen Entscheidungsträger beginnen, mit den Aussichten auf weitreichende wirtschaftliche Veränderungen unter einer Trump-Regierung zu rechnen, so berichtet Yahoo Finance Powells ausdrückliche - und wiederholte - Hinweise darauf, dass von nun an Vorsicht geboten sei, rüttelte die Wall Street wach, ließ die Aktien stark fallen, die Anleiherenditen steigen und veranlasste die Anleger, ihre Schätzungen darüber, wie weit die Kreditkosten im kommenden Jahr sinken werden, zurückzunehmen. "Ich denke, wir befinden uns an einem guten Ort, aber ich denke, dass wir ab jetzt eine neue Phase beginnen und mit weiteren Zinssenkungen vorsichtig sein werden", so Powell auf einer Pressekonferenz, nachdem der geldpolitische Offenmarktausschuss der Zentralbank am Ende einer zweitägigen Sitzung seinen Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt hatte.Powell beschrieb ausführlich, wie sich die Inflation seit ihrem Höchststand im Jahr 2022 verbessert hat und wie sie in den letzten Monaten enttäuschte, indem sie sich "seitwärts" bewegte, wobei insbesondere die Kosten für Unterkünfte langsamer stiegen als von der Fed erwartet. Während er sagte, dass die Fed weiterhin zuversichtlich sei, dass der Preisdruck weiter nachlassen werde, räumte er auch ein, dass die Mitarbeiter der Zentralbank und die politischen Entscheidungsträger zumindest vorläufig darüber nachdächten, wie die Versprechungen des designierten Präsidenten Donald Trump in Bezug auf höhere Zölle, Steuersenkungen und eine härtere Einwanderungspolitik die Aussichten verändern würden.Powell sagte, dass diese Änderungen größtenteils durch Daten getrieben wurden, aber Analysten sahen die Anfänge einer Abrechnung mit der Trump-Politik, von der viele erwarten, dass sie den Inflationsdruck erhöhen wird. Die neuen Projektionen zeigen, dass die Beamten davon ausgehen, dass der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben ohne Lebensmittel- und Energiekosten, oder Kern-PCE, bis 2025 bei 2,5% verharren wird, was eine Verbesserung gegenüber den diesjährigen 2,8% darstellt, aber deutlich über dem Ziel der Fed von 2% liegt.© Redaktion GoldSeiten.de