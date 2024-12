Silber muss Unterstützung bei 30 Dollar je Unze halten, um langfristigen Aufwärtstrend zu bestätigen

Während die längerfristigen Nachfrageprognosen für Silber höhere Preise unterstützen, steht das graue Metall kurzfristig vor einem Test wichtiger Unterstützungsniveaus, und die Ankündigung der US-Notenbank wird wahrscheinlich die unmittelbare Preisrichtung bestimmen, so der unabhängige Analyst Damian Nowiszewski laut Kitco News . Er schrieb am Mittwoch, dass Silber angesichts der zunehmend aggressiveren Signale der Fed darum kämpft, seine Gewinne zum Jahresende zu halten. "Trotz starker langfristiger Fundamentaldaten, die den Aufwärtstrend von Silber unterstützen, sieht sich das Edelmetall kurzfristig mit schwierigen Aussichten konfrontiert, wobei wichtige technische Niveaus im Fokus stehen", erklärte er."Im Laufe des letzten Jahres hat sich an der Einschätzung des Silberpreises kaum etwas geändert. Analysten und Prognosen deuten weiterhin auf ein langfristiges Wachstum hin, das durch die steigende Nachfrage aus Branchen wie der Elektromobilität, den erneuerbaren Energien und der Verteidigung angetrieben wird", so der Analyst. "Da das Angebot relativ konstant bleibt, gibt diese wachsende Nachfrage Anlass zu Optimismus für die Zukunft von Silber. Es wird erwartet, dass dieser Trend bis ins Jahr 2025 anhalten wird, so dass der langfristige Aufwärtstrend intakt bleibt."Kurz- und mittelfristig bleibt der Silberpreis jedoch sehr anfällig für Marktschwankungen, insbesondere angesichts der aktuellen Liquiditätslage. "Im Moment sind die Bullen in der Defensive, und alle Augen richten sich auf die wichtige Unterstützungsmarke von 30 Dollar je Unze." Die größere Frage ist, ob der langfristige Aufwärtstrend von Silber dem kurzfristigen Preisdruck standhalten kann. "Abgesehen von der unmittelbaren Volatilität befindet sich Silber nach wie vor in einem langfristigen Aufwärtstrend, der seit April 2020 anhält", so Nowiszewski. "Trotz gelegentlicher Rückschläge ist der Gesamttrend nach oben gerichtet, wobei die jüngsten Preisbewegungen einen Kampf um wichtige Widerstandsniveaus widerspiegeln."Nowiszewski sagte, dass die Silberpreise in nächster Zeit unter Abwärtsdruck stehen und die Unterstützungsmarke von 30 Dollar wahrscheinlich erneut getestet werden wird. "Sollte diese Unterstützung nicht halten, ist das nächste Ziel für die Verkäufer der Bereich um 28 Dollar je Unze", meinte er. Gelingt es dem Silberpreis hingegen, den Widerstand bei 33,30 Dollar je Unze zu durchbrechen, könnte dies das derzeitige Abwärtsmomentum entkräften und die Tür für eine stärkere Erholung öffnen.© Redaktion GoldSeiten.de