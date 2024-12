Goldpreis der Vereinigten Arabischen Emirate stürzt nach Enttäuschung der US-Notenbank ab

Blick auf Gold oder Schmuck zu werfen, nachdem der Goldpreis seit dem 11. Dezember um über 100 Dollar je Unze gefallen ist. Allein in den letzten Stunden fiel der Goldpreis um 35 Dollar auf 2.610 Dollar je Unze, schreibt Gulf News . Eine Zeit lang war der Goldpreis in den letzten Stunden sogar unter 2.600 Dollar gefallen. Die aktuellen 2.610 Dollar sind jedoch der niedrigste Stand seit Mitte November.Käufer und Einzelhändler hoffen, dass sich die Abschwächung in dieser Woche fortsetzt und in den letzten Tagen des Jahres 2024 einen "kleinen Goldrausch" auslöst. "Das Niveau von 290 Dh je Gramm wird die Touristen dazu veranlassen, mehr für Gold auszugeben, aber was die einheimischen Käufer betrifft, so könnten sie sich wünschen, dass der Goldpreis noch weiter sinkt", meinte ein Schmuckhändler. "Der Auslöser für einen möglichen stärkeren Kauf unter einheimischen Käufern könnte sein, dass die Preise für ein Gramm 22K auf Dh280 fallen."Laut Tawhid Abdullah, Vorsitzender der Dubai Jewellery Group und CEO von Jawhara, "haben sich die Goldkäufer im Jahr 2024 zum ersten Mal an ein Niveau von 2.200 bis fast 2.800 Dollar gewöhnt. Alles, was sie brauchen, ist eine gewisse Preisstabilität, zumindest wünschen sich das die Käufer in den VAE. Für die Mehrheit geht es mehr um Preisstabilität als darum, ob der Goldpreis über oder unter dem liegt, was sie als den richtigen Preis ansehen."Nachdem die US-Notenbank gestern am späten Abend VAE-Zeit eine dritte Zinssenkung um 0,25% angekündigt hatte, reagierten die weltweiten Aktienmärkte durchweg negativ. Die Marktreaktion bezog sich nicht auf die eigentliche Zinssenkung, die erwartet worden war, sondern auf die Tatsache, dass die Fed weniger Zinssenkungen im Jahr 2025 in Betracht zieht. "Die Marktreaktion erfolgte unmittelbar", so Quasar Elizundia, Analyst bei Pepperstone. "Der Dollar legte nach der Ankündigung deutlich zu, während die Renditen der US-Staatsanleihen ebenfalls stiegen. Diese Bewegungen spiegeln die Überraschung des Marktes über einen weniger akkommodierenden Ton als erwartet wider."© Redaktion GoldSeiten.de