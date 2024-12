Gold büßt Gewinne ein, nachdem US-Daten die aggressive Haltung der Fed untermauern

Der Goldpreis stieg am Donnerstag leicht an und gab frühere Gewinne wieder auf, nachdem US-Daten die Markterwartungen bestärkten, dass die Federal Reserve im kommenden Jahr eine vorsichtige Lockerung der Geldpolitik vornehmen wird, berichtet Reuters . Der Goldpreis fiel zu Beginn der Sitzung um mehr als 2% auf ein Einmonatstief, nachdem Beamte der US-Notenbank angesichts der hartnäckigen Inflation ihre Prognosen für künftige Lockerungsmaßnahmen zurückgenommen hatten. Der Rückgang lockte die Anleger zum Kauf, so dass die Preise zu Beginn der Sitzung um bis zu 1,5% stiegen.Zuvor hatten Daten gezeigt, dass die US-Wirtschaft im dritten Quartal schneller gewachsen ist als erwartet, und auch die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gingen stärker zurück als erwartet. "Mit diesen BIP-Ausdrucken und den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung zeigt sich, dass die Daten ziemlich stabil sind," meinte Bart Melek, Leiter der Rohstoffstrategien bei TD Securities, und fügte hinzu, dass eine solide Wirtschaft und Inflationsrisiken, einschließlich Zöllen und Ausgabenkürzungen, bestätigen, dass die Fed wenig Grund hat, aggressiv zu sein, was in der Vergangenheit nicht gut für das nicht Renditen abwerfende Gold war."Der kurzfristige Rückgang des Goldpreises war eine gute Kaufgelegenheit für langfristig orientierte Anleger. Wir haben das sich abzeichnende Schuldenproblem, den möglichen Regierungsstillstand und wir sehen bereits die Haltung der neuen Regierung, die versucht, die Ausgaben zu kürzen und die Defizite zu minimieren", erklärte Alex Ebkarian, Chief Operating Officer bei Allegiance Gold.Der Vorstoß des designierten US-Präsidenten Donald Trump vor seiner Amtseinführung, den Kongress zu beeinflussen, droht die Bemühungen zu erschweren, einen Regierungsstillstand zu vermeiden, wodurch Dienstleistungen wie Flugverkehr und Strafverfolgung vor den Feiertagen beeinträchtigt werden könnten.© Redaktion GoldSeiten.de