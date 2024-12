BlackRock Investment Institute: Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit Gold und Bitcoin

BlackRock Investment Institute (BII) hat Gold und Bitcoin als potenzielle Diversifizierungsmittel zur Absicherung gegen Aktienverkäufe identifiziert und festgestellt, dass traditionelle Diversifizierungsoptionen wie Anleihen weniger effektiv geworden sind, berichtet Investing.com . In einem ausführlichen "2025 Global Outlook" hob BII die besonderen Werttreiber von Bitcoin hervor, einschließlich seines festen Angebots und seines Potenzials für eine breitere Akzeptanz als Zahlungssystem. "Die Rolle von Bitcoin als Wertaufbewahrungs- und Zahlungssystem macht ihn zu einer potenziellen Diversifikation", meinte Samara Cohen, Chief Investment Officer (CIO) für ETFs und Indexinvestitionen bei BlackRock.Das Unternehmen warnt jedoch davor, dass sich das Risiko-Rendite-Profil von Bitcoin deutlich verschieben könnte, wenn sich Bitcoin in der breiten Masse durchsetzt und sich sein Nutzen dem von Gold annähert. Das Edelmetall spielt in den Portfolios weiterhin eine wichtige Rolle, insbesondere da die Zentralbanken angesichts des Inflationsdrucks ihre Reserven in diesem Metall aufstocken. BlackRock weist darauf hin, dass die Leistung von Gold als Inflationsabsicherung an Zugkraft gewonnen hat, insbesondere da traditionelle Reservewährungen vor Herausforderungen stehen."Gold ist in die Höhe geschossen, da die Anleger versuchen, ihre Portfolios gegen eine höhere Inflation abzusichern, und einige Zentralbanken nach Alternativen zu den großen Reservewährungen suchen", heißt es in dem Bericht. "Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, zu beobachten, wie sich die Wertentwicklung dieser Alternativen im Vergleich zu den traditionellen Anlageklassen verändert - und sie flexibel einzusetzen."Generell weist BII darauf hin, dass nicht typische Konjunkturzyklen, sondern strukturelle Veränderungen die Marktdynamik bestimmen, wobei das US-Wachstum und die nachlassende Inflation den konventionellen Erwartungen trotzen. Die Märkte bleiben volatil, da sie diese Veränderungen falsch interpretieren. Für 2025 erwartet BlackRock, dass die Inflation aufgrund von geopolitischen Spannungen, KI-Investitionen und einer alternden Erwerbsbevölkerung über dem Zielwert liegen wird. Bescheidene Zinssenkungen der Fed und steigende Staatsanleiherenditen unterstreichen die Notwendigkeit dynamischer, diversifizierter Portfolios.© Redaktion GoldSeiten.de