Palladium - Erholung zum Jahresabschluss?

Nach dem Abverkauf an die Unterstützung bei 920 USD hatte die Käuferseite bei Palladium versucht, ab Mitte November eine Erholung zu starten, war allerdings an der Hürde bei 1.041 USD gescheitert. Im Anschluss an eine zähe Seitwärtsbewegung setzten sich schließlich die Verkäufer durch und drückten den Kurs unter die 920-USD-Marke. Damit steht der Abwärtstrend vor seiner Fortsetzung.Sollte der Bereich um 920 USD nicht zügig zurückerobert werden, dürfte Palladium in Kürze weiter bis 875 USD und 865 USD zurückfallen. An dieser Stelle gäbe es wiederum die Chance auf einen starken bullischen Konter, der eine mehrwöchige Erholung einleiten kann. Dies gilt auch für die Supportmarken bei 837 USD und 775 USD, an denen ein neuer Aufwärtstrend starten kann. Bei einer Erholung über 920 USD müsste dagegen die Hürde bei 967 USD überwunden werden, damit es zu einem Angriff auf die erste zentrale Widerstandsmarke bei 993 USD kommen kann. Darüber wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.041 USD aktiv.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)