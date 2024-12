Defla X - Ziellos, planlos, ahnungslos

Mangelteuerung aus Geopolitik zudem bekämpft mit Zinserhöhungen und Deflation im Geldangebot beginnt die Pleitewelle anzuschieben. In den nichtbetroffenen Gebieten konzentriert sich das Kapital.US-Verbraucherpreisindex kam in der Vorwoche mit 0,3% auf Monatsbasis gestiegen herein, das übertraf mit 3,6% auf Jahresbasis das "Inflationsziel der FED" von 2% wieder deutlich.In der abgelaufenen Woche entschied die US-Zentralbank, welche offenbar über keinerlei eigenen Forecast verfügt, daher, die Geldmarktzinsen zwar um 0,25% zu senken, aber die Prognose für 2025 von 4 Zinssenkungen in 2025 auf 2 Zinssenkungen in 2025 zu korrigieren. Der schwächere Arbeitsmarkt war ihr dabei egal.Binäres Ergebnis der Märkte: alles runter:US-AktienDAXUS-StaatsanleihenBitCoinSilberÖlEURund Gold dabei noch am wenigstenTags darauf bekam die neue Meinung der US-Zentralbank einen Blattschuß, denn ihr eigener Favorit, der PCE Preisindex sank "überraschend" (wie immer!) auf 0,1%, das sind auf Jahresbasis 1,2% und das ist deutlich unter dem "Inflations"ziel der FED.Sehen Sie auf allen Charts dazu die Gegenreaktion nach oben von Freitag. Und mehr gibt es auch nicht zu kommentieren: ziellos, planlos, ahnungslos.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.