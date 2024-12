Die Teufelskreise von Krieg und wirtschaftlicher Zerstörung

Es gibt keine Möglichkeit, den finalen Zusammenbruch eines Booms zu verhindern, der durch Kreditexpansion erzeugt wurde. Die Frage ist nur, ob die Krise früher als Ergebnis einer freiwilligen Aufgabe von weiterer Kreditexpansion kommt oder später als finale und totale Katastrophe des betroffenen Währungssystems. – Ludwig von Mises

Während wir uns der eigentlich besinnlichen Weihnachtszeit nähern, weist der verhängnisvolle Kurs, auf dem die Welt sich aktuell befindet, auf nichts Gutes für 2025 und darüber hinaus hin. Zwei globale Krisen werden die Welt mindestens für mehrere Jahre und möglicherweise Jahrzehnte beherrschen.Die Krise, über die ich seit vielen Jahren rede und schreibe, markiert das Ende der aktuellen monetären Ära, insbesondere im Westen. Das exponentielle Wachstum der Verschuldung, das wir seit 1971 erleben, als Nixon das Goldfenster schloss, geht im laufenden Jahrhundert mit ausufernden Defiziten und Schulden in eine über-exponentielle Phase ein.Der wahrscheinliche Verlauf der Ereignisse ist unbegrenzte Geldschöpfung, um einer unkontrollierbaren Schuldenkrise entgegenzuwirken. Dies führt zu Geldentwertung, hoher Inflation oder Hyperinflation, die schließlich in einen deflationären Kollaps des Finanzsystems und einer Depression münden.Ein mögliches Alternativ-Szenario wäre der Zusammenbruch des Finanzsystems, bevor die Folgen der Geldschöpfung einsetzt, was zu einer deflationären Implosion führen würde. Dann würden wir uns in einer Phase ohne funktionierende Banken und Währung befinden. Da dies ohne Ausnahme das Ende jedes monetären Systems in der Geschichte markiert hat, werden alle, die diese unvermeidliche Entwicklung infrage stellen, völlig falschliegen. Es ist nur eine Frage von "wann", nicht "ob".Wie der österreichische Ökonom von Mises sagte:Wie uns die Vergangenheit lehrt, geht eine Wirtschaftskrise immer mit politischen oder geopolitischen Unruhen einher. Wenn ein Staat Geld ausgibt, das er nicht hat, ist das Anzetteln eines Krieges der bequemste Weg, neues Papiergeld zu schaffen, das natürlich NULL intrinsischen Wert hat.Die Ausweitung von Krediten oder das Drucken von Geld schafft keinen wirtschaftlichen Wert, sondern kauft Zeit. Geldschöpfung kauft außerdem Wählerstimmen. Die Wiederwahl ist das primäre Ziel jeder Regierung in einem demokratischen System.Seit den frühen 1930er Jahren haben nahezu alle US-Regierungen die US-Bundesverschuldung Jahr für Jahr erhöht.Das aktuelle Defizit beträgt mehr als 2 Billionen US-Dollar, wobei die Steuereinnahmen gerade einmal 5 Billionen US-Dollar betragen. Bei Bundesausgaben von mehr als 7 Billionen US-Dollar muss die US-Regierung weitere 40% (2 Billionen US-Dollar) leihen, um die Haushaltslücke zu schließen.Ich habe die folgende Grafik im November 2016 erstellt, als Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Damals prognostizierte ich, dass die Schulden, die Trump übernommen hatte (20 Billionen US-Dollar), acht Jahre später (unabhängig davon, wer dann Präsident ist) Anfang 2025 bei 40 Billionen US-Dollar liegen würden. Diese Extrapolation basierte auf einer einfachen Hochrechnung. Seit 1981 haben sich die US-Schulden im Durchschnitt alle acht Jahre verdoppelt. Nun, die Schulden werden bis zum 20. Januar 2025 wahrscheinlich nicht 40 Billionen US-Dollar erreichen, aber sie sind dennoch um 16 Billionen US-Dollar gestiegen, statt um die von mir prognostizierten 20 Billionen US-Dollar.Wichtiger ist jedoch, dass die Schulden seit 1981 um das 44-Fache gestiegen sind, während die Steuereinnahmen nur um das 6-Fache auf derzeit 4,9 Billionen US-Dollar angewachsen sind.