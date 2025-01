Auf die Fakten kommt es an: Warum Trump gewonnen hat

Als ich vor den Wahlen nach Washington und in den Big Apple reiste, waren sich alle, mit denen ich sprach, einig: "Trump wird niemals gewinnen, Punkt". Einen Monat später hat er gewonnen. Das waren ziemlich kluge Leute, warum haben sie sich also geirrt?Die Verliererseite kann sich noch keinen Reim darauf machen, was auf sie zukommt und wie Trump überhaupt gewinnen konnte. Im besten Fall schockiert es sie, im schlimmsten Fall verängstigt es sie. Für viele auf der Rechten ist die Linke dem "Trump-Gestörten-Syndrom" verfallen, einer Krankheit, an der die Niemals-Trumpianer leiden, die den Orangefarbenen Mann und sein neues Team mit dem Dritten Reich oder einer Anspielung auf einen Leni-Riefenstahl-Film verglichen haben.Andere sind jedoch vorsichtiger mit solch plumpen Vergleichen, die eine Beleidigung für alle sind, die unter dem tatsächlichen und nicht unter dem von den Medien hochstilisierten "Hitler" gelitten haben. Bedeutet dies, dass Trump ein missverstandener Retter ist? Ein einzigartiges Genie, das einen rhetorischen Zauberstab über die Nation schwingen und ihre unzähligen Probleme mit einem einzigen "Art of the Deal"-Amtszeit lösen kann? Bedeutet es, dass alle, die gegen seine Kampagne waren, Narren sind und alle, die seine Kampagne unterstützt haben, Genies? Natürlich nicht. Aber er hat die Wahl 2024 gewonnen. Warum?Wenn die Amerikaner den politischen und von den Parteimedien gesteuerten Wahnsinn überwinden wollen, der die ansonsten nicht so "Vereinigten" Staaten von Amerika so absichtlich gespalten hat, könnte es hilfreich sein, etwas genauer in den Tatsachenspiegel dieser Nation (wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich) zu schauen, um besser zu verstehen, wie diese Nation zu ihrem derzeitigen Scheideweg und ihrer polarisierten Verwirrung gekommen ist. Fakten sind schließlich hartnäckige Dinge, und als solche haben die Medien, die sie kontrollieren, eine unheimliche Fähigkeit, sie wegzulassen. Und die folgenden Fakten mögen einige überraschen, insbesondere diejenigen, die sich ein Trump-Amerika nicht vorstellen können.Vor einigen Monaten widmete ich einen ganzen Artikel dem Bestseller von Francis Fukuyama, der kurz nach dem Fall der Sowjetunion erschienen war. Wie der Titel - "Das Ende der Geschichte" - schon andeutet, war das Thema des Buches in jenem Moment des "amerikanischen Exzeptionalismus" von 1992, dass die Geschichte im endgültigen Sieg der liberalen Demokratie und des Kapitalismus der freien Marktwirtschaft gipfelte. Amerika, so der Autor, habe gesiegt. Wir konnten uns alle entspannen.Leider offenbaren die wirtschaftlichen Fakten in meinem Artikel sowie die weiter unten zitierten eine weit weniger optimistische Darstellung des "Endes der Geschichte" und des angeblichen "Triumphs" der "liberalen Demokratie" oder des "freien Marktkapitalismus" amerikanischer Prägung, die beide heute nicht mehr im Spiel sind... Auch hier gilt: Überzeugen Sie sich selbst. Ironischerweise ähnelt das Profil des gegenwärtigen (und deprimierten) amerikanischen Zeitgeistes und des Wachstumsnarrativs im Jahr 2024 auffallend dem des sterbenden Sowjetimperiums in den 1980er Jahren, eben jenes Imperiums, von dem Fukuyama behauptete, wir hätten es 1992 besiegt. Klingt das sensationell? Nochmal, schauen wir uns die Fakten an.In einem fesselnden Artikel aus der Feder von Niall Ferguson aus dem Jahr 2024 hatte dieser schottische Beobachter der allgemeinen Welt ein besonderes Augenmerk auf die Daten, die aus Amerika kamen. Zumindest für ihn machten die Daten einen möglichen Sieg Trumps für diejenigen sehr wahrscheinlich, die einen ansonsten ignorierten Teil Amerikas im Auge hatten. Und laut Ferguson hatten sich nur wenige, wenn überhaupt, amerikanische "Journalisten" jemals die Mühe gemacht, solche Fakten in den parteikontrollierten (aber volksblinden) Massenmedien - oder dem Prawda-ähnlichen "Propaganda-Arm" – anzufassen. Und was hat Ferguson aufgedeckt, was das Biden/Harris-Lager faktisch ignoriert hat?Zunächst sah er, was wir bei Von Greyerz seit Jahren beschreiben, nämlich dass das "Wachstum" der USA in den 2020er Jahren nichts anderes als ein schuldengetriebenes Wachstum war, das durch fiskal- und geldpolitische Steroide maskiert wurde, deren Endziel die Zerstörung der Finanzen und der Währung war. Diese Zerstörung trifft den normalen Amerikaner natürlich viel härter als die oberen 10%. Ferguson zufolge ähnelten die Vereinigten Staaten in vielerlei Hinsicht dem Profil des schwankenden, aber öffentlich gelobten (d.h. gefälschten) "Wachstumsnarrativs" der Sowjetunion in den 1980er Jahren, in dem eine kleine Minderheit gedieh und die große Mehrheit litt.Ferguson verglich auch die geriatrische und schwache politische Führung der Sowjetunion mit dem körperlichen und geistigen Verfall Bidens, was niemand, nicht einmal ein überzeugter Demokrat, bestreiten konnte.Die Sowjetunion war damals, ähnlich wie das amerikanische DC heute, durchsetzt von alternden Führungspersönlichkeiten (man denke an Nancy Pelosi, Mitch McConnell, Bernie Sanders, Chuck Grassley usw.), die sich an die Macht klammerten, obwohl sie persönlich und finanziell von der Realität des Durchschnittsbürgers weit entfernt waren. Trump, umgeben von jüngeren Gesichtern wie Ramaswamy, Musk, Kennedy oder Gabbard, bot der Szene dynamischere Profile, und sie sprachen direkt die Themen an, die George Clooney am Comer See vergessen hatte.Jeder, der schon einmal in einem sozialistischen System gelebt hat (oder durch ein solches gereist ist), weiß, dass staatliche Unternehmen keinerlei Druck haben, effizient zu sein, und dass es keine Konsequenzen gibt, wenn sie versagen. Ich sehe das jedes Mal, wenn ich in Frankreich einen Zug nehme... In diesem Sinne hat Ferguson eine ähnliche Einschätzung der US-Regierung vorgenommen, die sich zunehmend von den Menschen auf der Main Street entfernt hat.Der Beweis für diese unheimliche Abkopplung von Effizienz oder Rechenschaftspflicht liegt in der amerikanischen Bilanz und dem irrsinnigen Schuldenstand, den wiederum fast niemand in DC oder der NY Times ansprechen wollte (den wir aber buchstäblich jede Woche diskutieren...) Wie Ferguson uns daran erinnert, werden die USA im Jahr 2024 mehr für die Zinskosten ihrer Schulden ausgeben als für ihren Militärhaushalt.